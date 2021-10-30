Vitor Pereira: "Rakibe nefes aldırmayın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor karşısında baskılı oynayacaklarını, rakibe nefes aldırmayacaklarını söyledi.

Konyaspor maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, “Baskılı oynayacağız, ikili mücadeleleri kazanacağız, rakibe nefes aldırmayacağız. Alanyaspor karşısındaki mücadele ruhumuzla devam edeceğiz. Şimdi toparlanma, ayağa kalkma zamanı. Konyaspor karşısında reaksiyon gösterme zamanı. Konyaspor maçında gücümüzü göstereceğiz. Daha önceki hatalarımızdan gerekli dersleri çıkardık. Yaptığınız bir hata golle sonuçlanabiliyor, bu nedenle rakibin hızlı ataklarında ve top kayıplarında daha dikkatli olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

"Yeni bir takım inşa ediyoruz"

“Yeni bir takım inşa ediyoruz. Hatalarımızı zamanla en aza indireceğiz” diyen Portekizli teknik adam, “Yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman hatalar yaparsınız. Bu hatalarımızı düzelteceğiz. Gün geçtikçe hatalarımızı en aza indireceğiz. Topu kontrol etmeliyiz, baskıda daha kompakt oynamalıyız” dedi.

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Bu arada Portekizli teknik adam Vitor Pereira oyuncularından son vuruşlar ve pas tercihleri konusunda daha dikkatli olmalarını istedi. Oyuncularına uyarılarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, “Son pas tercihlerinde hata yapıyoruz, artık pas tercihlerini daha iyi yapmalıyız. Pozisyonlara giriyoruz, ancak değerlendiremeyip maçı bitiremiyoruz” sözlerini kullandı.

4 oyuncuya dikkat

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları fazla mesai yaptı. Portekizli teknik adam yardımcılarıyla Konyaspor maçıyla ilgili ayrıntılı analizler çıkardı. Konyaspor’un oynadığı maçları yardımcıları ile birlikte izleyen Pereira, rakibin zayıf ve güçlü yanlarını belirledi. Rakibin ataklarını genellikle kanatlardan gerçekleştirdiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, sol bekteki Guliherme ve sol kanatta oynayan Bytyqi, 10 numarada oynayan, zaman zaman sol kanada da geçen Endri Çekici ile sağ kanatta oynayan Serdar’a özel önlem alacak.

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