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Wembanyama NBA'de bir ilki gerçekleştirdi

Wembanyama NBA'de bir ilki gerçekleştirdi

12:0710/11/2024, Pazar
AA
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Victor Wembanyama, kendi jenerasyonunun en büyük potansiyellerinden biri olarak kabul ediliyor.
Victor Wembanyama, kendi jenerasyonunun en büyük potansiyellerinden biri olarak kabul ediliyor.

San Antonio Spurs'un yıldızı Victor Wembanyama, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, 5 üç sayı isabeti ve üzeri istatistikle oynayan ilk oyuncu olmayı başardı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı. Cavaliers, Nets'i ağırladığı mücadeleyi Evan Mobley'nin 23 sayı, 16 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 22 ve Darius Garland'ın 20 sayılık performanslarıyla kazanarak yoluna namağlup devam etti.


Nets'te Cameron Johnson'ın 23, Cam Thomas ve Dennis Schröder'in 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.




Wembanyama tarihe geçti

San Antonio Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, Utah Jazz'a 111-110 yenildikleri karşılaşmada NBA tarihine geçti.


Wembanyama, karşılaşmada 6'sı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok üretti. Fransız genç basketbolcu, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, 5 üç sayı isabeti ve üzeri istatistikle oynayan ilk oyuncu oldu.


Sezonun 6. mağlubiyetini yaşayan ev sahibi Spurs'te Stephon Castle 23 ve Devin Vassell 21 sayı kaydetti.


İkinci galibiyetini alan Jazz'da ise Collin Sexton 23 ve Lauri Markkanen 20 sayı buldu.




Gecenin sonuçları

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-111

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 105-100

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 113-125

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-103




#NBA
#Victor Wembanyama
#San Antonio Spurs

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