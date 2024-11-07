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Alperen Şengün'den Houston Rockets'ın galibiyetine 16 sayılık katkı

Alperen Şengün'den Houston Rockets'ın galibiyetine 16 sayılık katkı

10:357/11/2024, Perşembe
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Alperen Şengün, Spurs potasına 16 sayı bıraktı.
Alperen Şengün, Spurs potasına 16 sayı bıraktı.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Houston Rockets, San Antonio Spurs'u 127-100 mağlup etti. Bir diğer milli basketbolcu Adem Bona'nın 3 dakika 37 saniye süre aldığı mücadelede Philadelphia 76ers ise deplasmanda Los Angeles Clippers'a 110-98 yenildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 127-100 yendi. NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Spurs'u 27 sayı farkla mağlup etti. Şengün, 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 blok, 1 top çalma ile oynayarak takımın galibiyetine katkı verdi. Rockets'ta Fred VanVleet ve Jalen Green, 21'er sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu. Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 15 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın 3 dakika 37 saniye süre aldığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 110-98 yenildi.


Cavaliers 9'da 9 yaptı


Sezonu namağlup sürdüren Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 131-122 mağlup ederek 9 maçta 9 galibiyet elde etti. Takım olarak en iyi sezon başlangıcını yapan Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 29 sayı kaydetti. Pelicans'ta Zion Williamson'un 29 sayısı ve Jose Alvarado'nun 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.


Sonuçlar:


Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 108-107

Indiana Pacers-Orlando Magic: 118-111

Atlanta Hawks-New York Knicks: 121-116

Boston Celtics-Golden State Warriors: 112-118

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 127-100

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 131-114

New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers: 122-131

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 119-99

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 124-122

Phoenix Suns-Miami Heat: 115-112

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 110-98

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 122-107



#Basketbol
#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets

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