Alperen Şengün'den Houston Rockets'ın galibiyetine 16 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı kaydettiği maçta San Antonio Spurs'u 127-100 yendi. NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Spurs'u 27 sayı farkla mağlup etti. Şengün, 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 blok, 1 top çalma ile oynayarak takımın galibiyetine katkı verdi. Rockets'ta Fred VanVleet ve Jalen Green, 21'er sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu. Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 15 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona'nın 3 dakika 37 saniye süre aldığı mücadelede Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 110-98 yenildi.