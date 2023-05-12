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Spor

Wilmar Barrios'un menajeri açıkladı: "Teklif gelirse düşünecektir"

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, Zenit'te forma giyen Wilmar Barrios'u kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Kolombiyalı orta sahanın menajeri Luis Felipe Posso, oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

Haber Merkezi
11:31 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Ara transfer döneminde kadroya kattığı oyuncularla birlikte ivme yakalayan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, Zenit'te forma giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ile ilgileniyor.


"Teklif gelirse düşünecektir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kolombiyalı orta sahanın menajeri Luis Felipe Posso, oyuncunun geleceği hakkında konuştu. Posso, "Futbolda ve hayatta her şey olabilir. Wilmar, Zenit'te oynamaktan dolayı çok mutlu ama üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu düşünecektir" ifadelerini kullandı.


Bu sezon 27 karşılaşmada süre alan Barrios, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro.







#Beşiktaş
#Wilmar Barrios
#zenit
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