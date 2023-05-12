Wilmar Barrios'un menajeri açıkladı: "Teklif gelirse düşünecektir"

Ara transfer döneminde kadroya kattığı oyuncularla birlikte ivme yakalayan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, Zenit'te forma giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ile ilgileniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kolombiyalı orta sahanın menajeri Luis Felipe Posso, oyuncunun geleceği hakkında konuştu. Posso, "Futbolda ve hayatta her şey olabilir. Wilmar, Zenit'te oynamaktan dolayı çok mutlu ama üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu düşünecektir" ifadelerini kullandı.