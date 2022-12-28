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Busquets kararını değiştirebilir

Barcelona ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaptan Sergio Busquets'in MLS takımlarıyla görüştüğü söyleniyordu. Teknik Direktör Xavi Hernandez'in, kaptan Busquets'in kararını değiştirebileceği söyleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Xavi ve Messi Busquetsin ayrılma kararını değiştirebilir!
Futbol kariyerine Barcelona'da başlayan 34 yaşındaki futbolcu 696 maçta 18 gol 42 asist yaptı.

Barcelona'da Teknik Direktör Xavi, sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi biten ve MLS'ten takımlar ile görüşen Busquets'i Katalan ekibinde kalmaya ikna edebilir. Zira Xavi'nin kaptanın kararlarında her zaman çok fazla ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor.

Busquets ile Xavi yıllarca birlikte oynayarak kupalar kazanmıştı.
Busquets ile Xavi yıllarca birlikte oynayarak kupalar kazanmıştı.

Xavi için Busquets her zaman kilidi açacak bir anahtar. Aynı zamanda soyunma odasını paylaştıkları zamandan beri kaptanıyla çok iyi bir arkadaşlık ilişkisi var. Kulübün kritik ekonomik durumu göz önüne alındığında, Busquets takımda kalmayı isteyebilir.

Ayrılma fikri Messi'ye göre değişebilir

Busquets'in kararını etkileyen bir diğer önemli husus ise Lionel Messi ile ABD'de tekrar bir araya gelmek istemesiydi. Fakat Messi'nin Paris'te kalma fikrine daha yakın olması ve sözleşme uzatma konusunda Nasser El-Khelaifi ile prensipte anlaşması, 34 yaşında hala en üst düzeyde performans gösterebilen İspanyol orta sahanın, Leo oraya gitmeyecekse kendisinin de kararını değiştireceği kesin gibi.

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