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Yiğidolar'ın galibiyet hasreti sürüyor

Yiğidolar'ın galibiyet hasreti sürüyor

14:0522/12/2024, Pazar
AA
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Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Samsunspor maçında kırmızı kart gördü.
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Samsunspor maçında kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında dün sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.


Kırmızı-beyazlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.


Ömer Erdoğan'la ilk maçta beraberlik

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkan Ömer Erdoğan'ın ekibi, ligin 17. haftada dün sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.


Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.





#Sivasspor
#Süper Lig
#Samsunspor

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