Yusuf Yazıcı 'yıldızı parlayacak' futbolcular arasında

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın radarında. 20 yaşındaki futbolcu UEFA'nın 2018 yılında yıldızını parlatabilecek genç futbolcular arasında gösterildi.

Trabzonspor'da bu sezon ilk 11 oyuncusu haline gelen Yusuf Yazıcı, çıktığı 18 maçta 3 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

UEFA, 2018’de izlenmesi gereken 50 genç yeteneğin arasında gösterdiği Yusuf Yazıcı için şu ifadeleri kullandı;

"Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hücuma dönük orta saha oyuncusunun potansiyelini tanıttı. Yazıcı bu sezon 17 Süper Lig maçında da oynadı"Yıldızını parlatabilecek 50 futbolcu arasında ilk 10 şöyle oluştu;

Ethan Ampadu (17 – Chelsea)

Houssem Aouar (19 – Lyon)

Jan-Fiete Arp (17 – Hamburg)

Kepa Arrizabalaga (23 – Athletic)

Leon Bailey (20 – Leverkusen)

Nicolò Barella (20 – Cagliari)

Sander Berge (19 – Genk)

Fedor Chalov (19 – CSKA Moskva)

Federico Chiesa (20 – Fiorentina)

Ante Ćorić (20 – Dinamo Zagreb)





Buz adam ❄ Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 16, 2017 at 10:18öö PST )