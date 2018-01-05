SÜPER LİG

Yusuf Yazıcı 'yıldızı parlayacak' futbolcular arasında

Trabzonspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın resmi sitesi tarafından 2018 yılında yıldızı parlayacak en iyi genç futbolcular arasında gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla toplam 49 maçta forma giydi ve 11 gol attı 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla toplam 49 maçta forma giydi ve 11 gol attı 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın radarında. 20 yaşındaki futbolcu UEFA'nın 2018 yılında yıldızını parlatabilecek genç futbolcular arasında gösterildi.
Trabzonspor'da bu sezon ilk 11 oyuncusu haline gelen Yusuf Yazıcı, çıktığı 18 maçta 3 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

UEFA, 2018’de izlenmesi gereken 50 genç yeteneğin arasında gösterdiği Yusuf Yazıcı için şu ifadeleri kullandı;

"Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hücuma dönük orta saha oyuncusunun potansiyelini tanıttı. Yazıcı bu sezon 17 Süper Lig maçında da oynadı"Yıldızını parlatabilecek 50 futbolcu arasında ilk 10 şöyle oluştu;

  • Ethan Ampadu (17 – Chelsea)
  • Houssem Aouar (19 – Lyon)
  • Jan-Fiete Arp (17 – Hamburg)
  • Kepa Arrizabalaga (23 – Athletic)
  • Leon Bailey (20 – Leverkusen)
  • Nicolò Barella (20 – Cagliari)
  • Sander Berge (19 – Genk)
  • Fedor Chalov (19 – CSKA Moskva)
  • Federico Chiesa (20 – Fiorentina)
  • Ante Ćorić (20 – Dinamo Zagreb)


Buz adam ❄

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bizim 'Uşak'lar
Yeni Şafak

Bizim 'Uşak'lar

'Bizim Çocuklar'ın bu bölümünde konseptimizin biraz dışına çıkıyoruz. Şimdiye kadar yurt dışında oynayan futbolcularımızın daha fazla milli takımımızda şans bulmaları gerektiğine dikkat çekmiştik, bu bölümde ise Trabzon'da yetişen iki yeteneği mercek altına alıyoruz.

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