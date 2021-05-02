Yusuf Yazıcı'dan Bursasporlu Çağatay'a: "Yolun açık olsun kardeşim"

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’u 5-1 mağlup eden Bursaspor’da genç oyuncu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir gol sevincine imza attı.

Takımının beşinci golünü kaydeden 21 yaşındaki isim, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın gol sevincinin aynısını yaptı.

Yusuf Yazıcı da bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Çağatay’ın fotoğrafını “Yolun açık olsun kardeşim” notuyla paylaştı.

Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın bu paylaşımı Bursaspor camiası tarafından da beğeni ile karşılandı.

Yusuf Yazıcı attığı gollerden sonra kollarını iki yana açarak



