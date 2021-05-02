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Spor Yusuf Yazıcıdan Bursasporlu Çağataya "Yolun açık olsun kardeşim"
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Yusuf Yazıcı'dan Bursasporlu Çağatay'a: "Yolun açık olsun kardeşim"

Bursaspor’un Eskişehirspor’u 5-1 yendiği maçta son golü kaydeden Çağatay Yılmaz, mutluluğunu milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın klasikleşmiş sevinci ile yaşadı. Yusuf da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak genç oyuncuya, “Yolun açık olsun kardeşim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yusuf Yazıcıdan Bursasporlu Çağataya: Yolun açık olsun kardeşim
Çağatay Yılmaz'ın gol sevinci

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Eskişehirspor’u 5-1 mağlup eden Bursaspor’da genç oyuncu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir gol sevincine imza attı.

Takımının beşinci golünü kaydeden 21 yaşındaki isim, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın gol sevincinin aynısını yaptı.

Yusuf Yazıcı da bu duruma kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Çağatay’ın fotoğrafını “Yolun açık olsun kardeşim” notuyla paylaştı.


Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın bu paylaşımı Bursaspor camiası tarafından da beğeni ile karşılandı.

Yusuf Yazıcı attığı gollerden sonra kollarını iki yana açarak
Yusuf Yazıcı attığı gollerden sonra kollarını iki yana açarak


Yusuf Yazıcı'nın Çağatay Yılmaz paylaşımı
Yusuf Yazıcı'nın Çağatay Yılmaz paylaşımı
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