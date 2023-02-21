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Spor

Zakharyan'ın Galatasaray'a transferinde tek engel var

Galatasaray'ın son günlerde gündeminde yer alan ve kadroya katılması için transfer görüşmeleri yaptığı Arsen Zakharyan'ın Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Genç oyuncunun bu tercihinin perde arkasında ise aile etkisi bulunuyor.

21:29 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Arsen Zakharyan - Dinamo Moskova

Arsen Zakharyan - Dinamo Moskova

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Arsen Zakharyan, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmıyor. Genç yeteneğin bu tercihinin perde arkasında ise aile üyelerinin isteği bulunuyor.

Zakharyan'ın ailesinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç ettiği ve Rusya'da yaşantısını devam ettirdiği biliniyor. Rusya Milli Takımı'nı tercih eden oyuncunun Ermenistan'da bu yüzden tepki çektiği Galatasaray'a transfer olması halinde ise aile bireylerinin daha fazla sorun yaşamasını istemediği belirtiliyor.

Dinamo Moskova'da oynayan oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

19 yaşındaki Arsen Zakharyan, Dinamo Moskova formasıyla çıktığı 69 maçta 15 gol attı 20 de asist yapma başarısı gösterdi.



#Zakharyan
#Galatasaray
#Dinamo Moskova
36 dakika önce
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Zakharyan'ın Galatasaray'a transferinde tek engel var
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