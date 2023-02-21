Zakharyan'ın Galatasaray'a transferinde tek engel var

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Arsen Zakharyan - Dinamo Moskova
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Arsen Zakharyan, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmıyor. Genç yeteneğin bu tercihinin perde arkasında ise aile üyelerinin isteği bulunuyor.
Zakharyan'ın ailesinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç ettiği ve Rusya'da yaşantısını devam ettirdiği biliniyor. Rusya Milli Takımı'nı tercih eden oyuncunun Ermenistan'da bu yüzden tepki çektiği Galatasaray'a transfer olması halinde ise aile bireylerinin daha fazla sorun yaşamasını istemediği belirtiliyor.
Dinamo Moskova'da oynayan oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.
19 yaşındaki Arsen Zakharyan, Dinamo Moskova formasıyla çıktığı 69 maçta 15 gol attı 20 de asist yapma başarısı gösterdi.