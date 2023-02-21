Zakharyan'ın Galatasaray'a transferinde tek engel var

Zakharyan'ın ailesinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden göç ettiği ve Rusya'da yaşantısını devam ettirdiği biliniyor. Rusya Milli Takımı'nı tercih eden oyuncunun Ermenistan'da bu yüzden tepki çektiği Galatasaray'a transfer olması halinde ise aile bireylerinin daha fazla sorun yaşamasını istemediği belirtiliyor.