Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 eylül ayı TCMB toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı merakla bekleniyor. Gözler 2022 Eylül ayındaki politika faizi toplantısına çevrildi. Merkez Bankası ağustos ayında Politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 13'e düşürmüştü. Eylül ayı TCMB kararı ise piyasalarda merakla bekleniyor. Peki, TC Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? TCMB toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı Merkez Bankası PPK toplantısı 22 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak.
TCMB ağustos ayı politika faizini sürpriz bir kararla 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 13,00 seviyesine indirildi.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.