Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 eylül ayı TCMB toplantı tarihi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da yeni bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,68 puana taşıdı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.