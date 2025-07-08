16 bin araç acil geri çağırıldı: Yollarda en çok görülen 6 modeldeki arıza 3 saatte çözülüyor

Cnn'de yer alan habere göre, söz konusu sorun, çarpışma anında hava yastığı devreye girerken gaz jeneratörü muhafazasının arızalanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu arıza, araç içindeki yolculara doğru şarapnel etkisiyle metal parçaların fırlamasına neden olabiliyor. Şirket, bu durumun hayati tehlike yarattığını ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.





Ücretsiz onarım: Süre 3 saat, ücret Volkswagen’den

Volkswagen, araç sahiplerinin acilen yetkili servislerden randevu almalarını istiyor. Geri çağırma kapsamında, hava yastığı sistemindeki sorunlu parçalar değiştirilecek. Tüm işlem yaklaşık 3 saat sürecek ve kullanıcıdan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.





Ön koltuğa oturmayın uyarısı

Şirket, geri çağırma tamamlanana kadar ön yolcu koltuğunun kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çünkü arızalı sistem, özellikle ön yolcu bölgesinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek parçaların fırlamasına neden olabiliyor.





Hangi modeller etkilendi?

Geri çağırma kapsamında bulunan modeller şunlar:

Volkswagen Polo

Volkswagen Passat

Volkswagen Taigo

Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Tourer