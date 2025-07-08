16 bin araç acil geri çağırıldı: Yollarda en çok görülen 6 modeldeki arıza 3 saatte çözülüyor

Volkswagen, hava yastığı sisteminde tespit edilen kritik bir arıza nedeniyle dünya genelinde 16.510 aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, potansiyel bir ölüm riski taşıyan teknik sorun nedeniyle acil koduyla başlatıldı. 6 modelde görülen arızanın yaklaşık 3 saatlik bir işlem ile çözülebileceği belirtiliyor.
Cnn'de yer alan habere göre, söz konusu sorun, çarpışma anında hava yastığı devreye girerken gaz jeneratörü muhafazasının arızalanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu arıza, araç içindeki yolculara doğru şarapnel etkisiyle metal parçaların fırlamasına neden olabiliyor. Şirket, bu durumun hayati tehlike yarattığını ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Ücretsiz onarım: Süre 3 saat, ücret Volkswagen’den
Volkswagen, araç sahiplerinin acilen yetkili servislerden randevu almalarını istiyor. Geri çağırma kapsamında, hava yastığı sistemindeki sorunlu parçalar değiştirilecek. Tüm işlem yaklaşık 3 saat sürecek ve kullanıcıdan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Ön koltuğa oturmayın uyarısı
Şirket, geri çağırma tamamlanana kadar ön yolcu koltuğunun kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çünkü arızalı sistem, özellikle ön yolcu bölgesinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek parçaların fırlamasına neden olabiliyor.
Hangi modeller etkilendi?
Geri çağırma kapsamında bulunan modeller şunlar:
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen Taigo
Volkswagen ID.7
Volkswagen ID.7 Tourer
Volkswagen ID.Buzz