Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
16 bin araç acil geri çağırıldı: Yollarda en çok görülen 6 modeldeki arıza 3 saatte çözülüyor

16 bin araç acil geri çağırıldı: Yollarda en çok görülen 6 modeldeki arıza 3 saatte çözülüyor

19:138/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Alman devi 16 bin aracı acil geri çağırdı
Alman devi 16 bin aracı acil geri çağırdı

Volkswagen, hava yastığı sisteminde tespit edilen kritik bir arıza nedeniyle dünya genelinde 16.510 aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma, potansiyel bir ölüm riski taşıyan teknik sorun nedeniyle acil koduyla başlatıldı. 6 modelde görülen arızanın yaklaşık 3 saatlik bir işlem ile çözülebileceği belirtiliyor.

Cnn'de yer alan habere göre, söz konusu sorun, çarpışma anında hava yastığı devreye girerken gaz jeneratörü muhafazasının arızalanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu arıza, araç içindeki yolculara doğru şarapnel etkisiyle metal parçaların fırlamasına neden olabiliyor. Şirket, bu durumun hayati tehlike yarattığını ve kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.


Ücretsiz onarım: Süre 3 saat, ücret Volkswagen’den

Volkswagen, araç sahiplerinin acilen yetkili servislerden randevu almalarını istiyor. Geri çağırma kapsamında, hava yastığı sistemindeki sorunlu parçalar değiştirilecek. Tüm işlem yaklaşık 3 saat sürecek ve kullanıcıdan herhangi bir ücret talep edilmeyecek.


Ön koltuğa oturmayın uyarısı

Şirket, geri çağırma tamamlanana kadar ön yolcu koltuğunun kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çünkü arızalı sistem, özellikle ön yolcu bölgesinde ölümcül sonuçlara yol açabilecek parçaların fırlamasına neden olabiliyor.


Hangi modeller etkilendi?

Geri çağırma kapsamında bulunan modeller şunlar:

Volkswagen Polo

Volkswagen Passat

Volkswagen Taigo

Volkswagen ID.7

Volkswagen ID.7 Tourer

Volkswagen ID.Buzz

#Volkswagen
#Araç geri çağırma
#Hava yastığı arızası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri