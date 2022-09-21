Afganistan şiddet içerdiği gerekçesiyle PUBG'yi yasakladı

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG Mobile, şimdiye kadar bazı ülkelerde zararlı bulunduğu için yasaklanmıştı.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, artık Afganistan'da da yasaklandı.

TEKNOLOJİ Kimlik bilgilerini çalmak için popüler oyunları kullanıyorlar

Geçtiğimiz yıl Afganistan yönetimini ele geçiren ve son bir yılda ülkede 23 milyon internet sitesini ‘ahlaksız içerik’ nedeniyle yasaklayan Taliban, şimdi de şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle PUBG'ye yasak getirdi.

PUBG yasağı üç ay içinde devreye girecek

Ülkedeki yetkililer arasında yapılan bir toplantının ardından belirlenen yeni yasağın, önümüzdeki üç ay içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi.