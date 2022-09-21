Teknoloji Afganistan şiddet içerdiği gerekçesiyle PUBGyi yasakladı
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Afganistan şiddet içerdiği gerekçesiyle PUBG'yi yasakladı

Afganistan yönetimini elinde bulunduran Taliban, şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle PUBG'ye yasak getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Afganistan şiddet içerdiği gerekçesiyle PUBGyi yasakladı
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Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG Mobile, şimdiye kadar bazı ülkelerde zararlı bulunduğu için yasaklanmıştı.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, artık Afganistan'da da yasaklandı.

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Geçtiğimiz yıl Afganistan yönetimini ele geçiren ve son bir yılda ülkede 23 milyon internet sitesini ‘ahlaksız içerik’ nedeniyle yasaklayan Taliban, şimdi de şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle PUBG'ye yasak getirdi.

PUBG yasağı üç ay içinde devreye girecek

Ülkedeki yetkililer arasında yapılan bir toplantının ardından belirlenen yeni yasağın, önümüzdeki üç ay içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

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