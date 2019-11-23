Bayraktar TB2 SİHA'lar 150 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı

Milli ve özgün tasarımla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk milli hava aracı olarak, Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor kırdı.



Baykar'dan yapılan açıklamada, "Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor daha kırdık. Bayraktar TB2 SİHA'lar gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk Milli hava aracı oldu. Her daim Vatanımızın ve Milletimizin hizmetindeyiz" denildi.













Gururluyuz!



Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor daha kırdık. Bayraktar TB2 SİHA'lar gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk Milli hava aracı oldu.🕑✈️🚀



Her daim Vatanımızın ve Milletimizin hizmetindeyiz.🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/r8TT4J09D7 — BAYKAR (@Baykar_Savunma) November 23, 2019





TEKNOLOJİ Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Kuveyt'te de rekor kırmıştı

Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde yine bir ilke imza atarak kendisine ait olan 24 saat 34 dakikalık havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya çıkarmıştı.