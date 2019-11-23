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Bayraktar TB2 SİHA'lar 150 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor daha kırdı. TB2 SİHA'lar, gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk milli hava aracı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli ve özgün tasarımla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk milli hava aracı olarak, Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor kırdı.


Baykar'dan yapılan açıklamada, "Türk havacılık tarihine geçecek bir rekor daha kırdık. Bayraktar TB2 SİHA'lar gökyüzünde başarıyla 150 bin saat uçuşu geride bırakan ilk Milli hava aracı oldu. Her daim Vatanımızın ve Milletimizin hizmetindeyiz" denildi.




'Bayraktar TB2 dünyanın en iyisi'
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'Bayraktar TB2 dünyanın en iyisi'
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selcuk Bayraktar CNNTürk'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar 'Bayraktar TB2'nin kendi sınıfında fiyat-performans metriği en iyi olan ürünüz diyebiliriz' ifadelerini kullandı.


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Kuveyt'te de rekor kırmıştı

Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde yine bir ilke imza atarak kendisine ait olan 24 saat 34 dakikalık havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya çıkarmıştı.

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