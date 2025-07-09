Grok'un hakaret ve küfür içerikli paylaşımları tüm dünyada eleştiri konusu oldu

Grok'un yanıtları sadece Türkiye'de değil küresel çapta da gündem oldu. Güney Afrika'daki çeşitli politik konularla ilgili uygunsuz paylaşımlar yapan Grok, benzer şekilde Hindistan'daki politikacılarla ilgili de hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Robot, Hindistanlı kullanıcılara yerel dilde küfür içeren cevaplar da verdi.