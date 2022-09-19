GTA 6'nın oynanış görüntüleri internete sızdı

Grand Theft Auto (GTA), her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

TEKNOLOJİ Kimlik bilgilerini çalmak için popüler oyunları kullanıyorlar

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırdı.

REKLAM

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.