Teknoloji GTA 6nın oynanış görüntüleri internete sızdı
OYUN

GTA 6'nın oynanış görüntüleri internete sızdı

Bilgisayar korsanları, Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6'nın oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırdı.

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GTA 6nın oynanış görüntüleri internete sızdı
GTA 6

Grand Theft Auto (GTA), her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 5'in üzerinden neredeyse 9 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, oyuncular daha da heyecanlanmış durumda.

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GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini internete sızdırdı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

Dünyanın en ünlü oyunu: Mehter Takımı yankılanacak
FOTOĞRAF 6
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Gerçek zamanlı strateji oyunu kategorisinde lider olan Age of Empires'ın yeni sürümü geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü. Popüler oyunda Türk oyuncuları yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı.

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Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada önümüzdeki ay yayınlanacak güncellemede Mehter takımının yer alacağı duyuruldu.
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Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

\"Mehter yakında Age of Empires IV’e geliyor! Osmanlılar ve Malililer, önümüzdeki ay Yıldönümü Güncellemesinin bir parçası olarak veya bu hafta Genel Güncelleme Önizlemesi sırasında ücretsiz olarak eklendiğinde savaş davulları çalacak!\"
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Age of Empires IV'ün ardındaki geliştirici olan Relic Entertainment, mehter takımının nasıl görüneceği ile ilgili bir de görsel yayınladı.

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Oyunda şu anda Osmanlı İmparatorluğu bulunmuyor. Yeni güncelleme sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve Malililer oyuna eklenecek.

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Age of Empires ilk kez 1997 yılında yayınlandı. Geçen 25 yılda dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan oyunda artık Mehter Marşı da yankılanacak.

Dünyanın en ünlü oyunu: Mehter Takımı yankılanacak
Dünyanın en çok oynanan oyunlarından Age of Empires'ın 2021 yılında yayınladığı 4.serisine Mehter T
akımı eklenecek. Böylece tüm dünyada Mehter Marşı yankılanacak.
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