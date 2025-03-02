İbadeti yaşatan uygulamalar

Ramazan ayının maneviyatı her sene artan ilgiyle mobil dünyada hissediliyor. Android veya iOS üzerinden indirilen birçok uygulama, oruç vakitlerini şevkle geçirebilmek için yeni ve farklı içerikler sunuyor. Uzun yıllardır, vatandaşların ilk sıradaki tercihi sahur, iftar ve namaz saatlerinin kontrolüne yönelik aplikasyonlar oluyor.





DİJİTAL RAMAZAN DAVULU

Fakat, teknolojinin nimetleriyle beraber dijital zikirmatik, Ramazan davulu, İslam aleminden paylaşımlar ve dahası kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Söz konusu uygulamaların, yılın 12 ayında Müslümanların hayatını kolaylaştırdığını hatırlatalım. Bu hafta, en kapsamlı ara yüze sahip ve kullanışlı uygulamaları derledik. Her zamanki gibi en başta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunduğu uygulamalar ilk sıralarda yer alıyor.





DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN 47 FARKLI UYGULAMA

Kurumun yoğun Ar-Ge faaliyetleriyle ve vatandaşların talepleri dikkate alınarak geliştirdiği aplikasyonların sayısı her yıl artıyor. Diyanet Namaz Vaktim, Diyanet Kur’an Akademi, Diyanet Hafız gibi uygulamalar yenilenen içerikleriyle Ramazan ayının maneviyatını geliştiriyor. Başkanlık yaklaşık 17 kadar mobil uygulamayı yetişkinler ve çocuklar için kullanıma açmış durumda. Örneğin, Kur’an Akademi Kur’an-ı Kerim’in meal ve tefsiriyle birlikte okunmasını sağlıyor. Diyanet Haber ise, Türkiye Diyanet Vakfı, ihtisas ve eğitim merkezleri, müftülükler, yurt dışı teşkilatları ve İslam dünyasındaki gelişmelerden haber veriyor.





20 FARKLI DİLLE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Helal mutfağım da İslam ülkeleri dışında yaşayanların helal gıda bulmalarını sağlıyor. Zabihah, yemek yapmaya az vakti olan her Müslüman’ın helal restoranları kolayca bulmasına yardımcı olan bir uygulama. Ramadan Diet bir ay boyunca kilo vermeyi umut edenler için, bu uygulama yardımcı oluyor. Uygulama, yemek günlüğü sunuyor.

Muslim Assistant ise yapay zekâ teknolojileriyle desteklenerek günlük hatırlatıcı, dünyadan haberler gibi seçenekleri 20 farklı dille sunuyor.



