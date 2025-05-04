Oyun konsollarında fiyat şoku: Xbox ve PS5 artık daha pahalı

Microsoft’un Xbox fiyatlarını küresel ölçekte artırmasının ardından oyun dünyasında dikkat çeken bir fiyat dalgası yaşanıyor. Xbox Series S ve Series X modelleri başta olmak üzere, konsol fiyatları ABD, İngiltere, Avrupa ve Avustralya'da ciddi oranda yükseldi. Microsoft, artışın nedenini "artan geliştirme maliyetleri" ve "piyasa koşulları" olarak açıklarken, uzmanlar ise bu artışların arkasında ABD gümrük tarifeleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel enflasyonun bulunduğunu belirtiyor.
İngiltere’de Xbox Series S fiyatı 50 Sterlin artışla 299,99 Sterlin’e çıkarken, Avrupa’da 80 € (Avro) ve Avustralya’da 50 dolar zam yapıldı. ABD’de ise Series X modellerinde fiyat artışı 100 ila 130 dolar arasında değişiyor.
FİYAT ARTIŞI OYUNLARI DA VURDU
Tarihsel olarak, konsollar piyasaya sürüldükten birkaç yıl sonra fiyat indirimi görürdü. Ancak bu nesilde bunun tersi yaşanıyor: Hem donanım hem de yazılım fiyatları yükseliyor. Bu da oyun sektörünün kitlesel eğlence olmaktan çıkıp, giderek lüks tüketim ürünlerine dönüştüğü algısını güçlendiriyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında, Sony ve Nintendo gibi rakip firmaların nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.