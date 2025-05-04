Oyun konsollarında fiyat şoku: Xbox ve PS5 artık daha pahalı

olacak. Bu artışlar, oyuncular arasında "oyun artık herkes için erişilebilir değil" endişelerine yol açtı.

olacak. Bu artışlar, oyuncular arasında "oyun artık herkes için erişilebilir değil" endişelerine yol açtı.

Tarihsel olarak, konsollar piyasaya sürüldükten birkaç yıl sonra fiyat indirimi görürdü. Ancak bu nesilde bunun tersi yaşanıyor: Hem donanım hem de yazılım fiyatları yükseliyor. Bu da oyun sektörünün kitlesel eğlence olmaktan çıkıp, giderek lüks tüketim ürünlerine dönüştüğü algısını güçlendiriyor.