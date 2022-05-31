TOBB’dan yerli arama motoru: Çocuklar 'Arfbot'la daha güvenli

TOBB ETÜ Dijital Çağ Atölyesi, çocukların zararlı içeriklere maruz kalmaması ve bilgiye sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için güvenli ve yerli arama motoru geliştirdi.

İSİM BABASI CAHİT ARF

Arama motorunun isminin ünlü bilim insanı ve matematikçi Cahit Arf’tan geldiğini ve yapay zekayla tasarlandığını söyleyen Hazal Cihan, “Çocuklar o sayfaya girdiğinde teknoloji, sağlık alanlarında ne olduğunu sağlıklı bir şekilde öğrenmiş olsun istiyoruz. Bu kapsamda temel misyonumuz, arama motorunun güvenli olması. Çocuklarımız bu arama motoruyla her konuda kendilerine zarar verebilecek, zorbalık, şiddet içerikli şeylerden arınmış temiz bir şekilde görüyorlar” diye konuştu.

EBEVEYNLERE YARDIMCI OLUYOR

Ebeveynlerin teknolojik gelişmelerden geri kalmaması için onlara bilgilendirici yazılarla destek olduklarını söyleyen Cihan, “Özellikle pandemi dönemiyle beraber çocukların internette daha fazla vakit geçirmesi ile ebeveynler, çocuklarını internetin zararlı yönlerinden korumanın yollarını arıyor. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor ve gelişmeleri sürekli takip edemiyorlar. Biz de istiyoruz ki ebeveynler bu alanlarda da aktif bir şekilde yer alabilsinler. Örneğin yeni bir oyun çıktığında ebeveynler o oyunun tehdit içerip içermediğini öğrenmeleri için Arfbot’un blog sayfasında yazılar yayınlıyoruz. Biz o oyunun yararlı ve zararlı yönlerine yazarak ailelerin oyun hakkında karar vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

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MEB ARFBOT'U DESTEKLİYOR

Arfbot’un şu anda MEB onaylı 204 okulda kullanıldığına dikkat çeken Cihan, “Pandemiden kaynaklı aksaklıklarımız oldu ancak çalışmalarımız devam ediyor ve daha fazla okulda daha fazla öğrenciye erişmek istiyoruz. Şu an öğretmenlerimiz okulda internetten bir şey arayacağı zaman Arfbot’u kullanıyorlar. Çünkü uygulamanın güvenilirliğini gördükleri zaman diğer arama motorlarına ihtiyaç duymuyorlar” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİDE ÜRETEN BİR NESİL ANA HEDEF

Üreten bir nesil için çeşitli teknolojik yarışmalarla çocukların gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Cihan, öğrencilerin de Arfbot’a katkı yaptıklarını dile getirdi. Öğrencilerin kendi metaverse haritalarını tasarladıklarını kaydeden Cihan, “Arfbot’da öğrencilerimizin yaptığı 48 tane metaverse haritası da mevcut.

Arama motorlarında bir yere gitmek istediğimizde harita uygulamaları kullanıyoruz. Biz de gitmek istediğimiz yere haritalardan değil de metaverseler üzerinden gitmek istedik ve bu kapsamda 48 tane öğrencimizin üreticiliği benimseyerek yaptıkları metaverse haritalarını arama motorumuzda kullanmaya başladık” şeklinde konuştu.

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