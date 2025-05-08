TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

TOKİ, 2025 yılı için başlatacağı 250 bin sosyal konut projesi ile ilgili çalışmalarını hızlandırıyor. Geçtiğimiz yıl duyurusu yapılan ve 81 ilde hayata geçirilecek olan projeyle, ev sahibi olamayan gençler ve emekliler için büyük bir fırsat sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projede başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları için şartlar neler? İşte detaylar...
TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru süreci heyecanla bekleniyor. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, düşük maliyetle ev sahibi olma fırsatını sunacak bu projeye ilgi büyük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları hakkında detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi için başvuru süreci ne zaman başlayacak ve vatandaşlar başvuru şartlarına nasıl ulaşacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için valiliklere gönderilen genelgenin ardından henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.
Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:
"100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."
Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.