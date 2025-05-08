TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru süreci heyecanla bekleniyor. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, düşük maliyetle ev sahibi olma fırsatını sunacak bu projeye ilgi büyük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarına göre, başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları hakkında detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi için başvuru süreci ne zaman başlayacak ve vatandaşlar başvuru şartlarına nasıl ulaşacak? İşte, merak edilen tüm detaylar...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.

"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için valiliklere gönderilen genelgenin ardından henüz bir bilgi paylaşımı gelmedi. Başvuruların alınacağı tarihler, şartlar ve hangi ilde ne kadar konut inşa edileceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL?

TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ!

Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK

Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:

"100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."