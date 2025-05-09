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Uçağı kim icat etti? İlk uçak ne zaman ve nasıl bulundu?

Uçağı kim icat etti? İlk uçak ne zaman ve nasıl bulundu?

15:049/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Wright Kardeşler
Wright Kardeşler

Ulaşım denilince akla gelen ilk araçlardan biri olan uçak, günümüzde milyonlarca insanın tercih ettiği bir ulaşım şekli haline gelmiştir. Uçakların tarihçesi ise, merakla araştırılan bir konu olmaya devam ediyor. Peki, ilk uçak nasıl icat edildi? Uçuş teknolojisini geliştiren isimler kimlerdir ve ilk uçuş hangi koşullarda yapıldı? İşte bu soruların yanıtları…

Bugün kullandığımız uçakların temelinin atılmasında en büyük payı taşıyan kişiler, Amerikalı mucitler Orville ve Wilbur Wright’tır. Wright kardeşler, havada süzülen kuşların hareketlerinden ilham alarak yıllar süren deneyler gerçekleştirdiler. Uçak icat etmek için sayısız deneme yapmalarına rağmen, azim ve kararlılıkla çalıştılar.

UÇAĞI KİM İCAT ETTİ, İLK UÇUŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

Tarihte ilk motorlu uçak, Amerikalı kardeşler Orville Wrigt ve Wilbur Wright tarafından icat edilmiş ve ilk uçuş 17 Aralık 1903 tarihinde gerçekleşmiştir.

UÇAK İLK KEZ NEREDE İCAT EDİLDİ?

İlk motorlu uçuşlarını, 17 Aralık 1903 tarihinde Kuzey Carolina’daki Kitty Hawk bölgesinde gerçekleştirdiler. Bu tarihi uçuş, yalnızca 12 saniye sürdü ve uçak yaklaşık 120 metre yol aldı. Bu kısa ama çığır açan uçuş, havacılıkla ilgili devrim niteliğinde bir adım olarak tarihe geçti.

UÇAĞIN İCADI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Wright kardeşler, uçuşa dair ilgilerini çocukluk yıllarına kadar götürüyordu. İlk başta planörler üzerinde çalışmaya başladılar. Ardından motorlu bir sistem geliştirerek, pervaneli uçaklarını test ettiler. Başlangıçta bir dizi başarısızlık yaşasalar da, yılmadan ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiler. Sonunda, 1903’te gerçekleştirdikleri ilk uçuş, havacılığın geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktası oldu. Wright kardeşlerin tasarladığı ilk uçak, sade bir yapıya sahipti ancak temel uçuş prensiplerini başarıyla yerine getirebiliyordu. Bu buluş, dünya çapında büyük bir yankı uyandırarak, diğer mühendislerin ve mucitlerin havacılık alanında daha fazla çalışma yapmasını sağladı.

Vecihi K-6

TÜRKİYE’DE İLK UÇAK NE ZAMAN YAPILDI?

Türk havacılığının öncüsü Vecihi Hürkuş, 1923 yılında Türkiye’nin ilk yerli uçağını üretme fikriyle yola çıktı. 1924 yılında tamamlanan Vecihi K-VI, 28 Ocak 1925’te İzmir Seydiköy’de başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 120 metreye kadar yükselen ve sadece 12 saniye havada kalan bu uçak, tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk Türk uçağı olarak tarihe geçti.

Vecihi K-VI, dönemin şartlarında yeterince ilgi görmese de, Türk mühendisliğinin ve havacılığının simgesi haline geldi. Bugün, Vecihi K-VI; müzelerde, koleksiyonlarda ve bazı kurumların amblem ve logolarında hala yaşatılmaktadır.

Uçakların icadı, havacılık alanında devrim niteliğinde bir gelişme oldu ve tarihe adını altın harflerle yazdıran birçok ismin katkılarıyla şekillendi.








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