14:07, 16/10/2026, Cuma
Ayazağa’da sel sonrası yaralar sarılıyor: Esnaf çamurla mücadele ediyor
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın sele neden olduğu Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde, su baskınlarının ardından temizlik çalışmaları başladı. Araçların sürüklendiği, iş yerlerini ve binaların bodrum katlarını su bastığı bölgede esnaf, dükkanlarına dolan çamuru temizleyerek yaralarını sarmaya çalışıyor.
DÜKKANLARI ÇAMUR BASTI
Şiddetli yağışın ardından Ayazağa’da yollar göle dönerken, bazı araçlar sürüklendi, iş yerleri ve binaların bodrum katları su altında kaldı. Sabah saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, içeride biriken çamur ve suyu temizlemek için çalışmalara başladı.
Bölgedeki esnaf, kendi imkanlarıyla iş yerlerini yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor.
EKİPLER SU TAHLİYESİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYOR
Selin etkili olduğu bölgede ekipler de çalışmalarını sürdürüyor.
Rögarlar temizlenirken, biriken suların tahliyesi için müdahalede bulunuluyor. Ayazağa’da hem ekiplerin hem de esnafın temizlik çalışmaları devam ediyor.