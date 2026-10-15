16:01, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:57, 15/10/2026, Perşembe
Nedim Şener: Halk TV izleyicisi kendisine yalan söylenmesini istiyor
Gazeteci Nedim Şener, konuk olduğu TGRT Haber canlı yayınında kayyum atanan Halk TV’nin izleyicilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halk TV izleyicisinin kendine özgü bir psikolojisi olduğunu söyleyen Şener, “Halk TV izleyicisinin ayrı bir psikolojisi vardır. Kendilerine yalan söylenmesini istiyorlar. Yalanı dinlemeden sakinleşmiyorlar. Ülkeleriyle ilgili negatif duyguyu almaları lazım” ifadelerini kullandı.
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