İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan ve süresiz olarak devam eden Yarısı bizden kampanyası, hem ev sahiplerine hem kiracılara maddi kolaylıklar sunarak kentsel dönüşümü teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Nisan 2025’te duyurduğu yeni düzenlemelerle, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında sunulan destek tutarları artırıldı.

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası destekleri ne kadar oldu?

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası destekleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz. Kentsel dönüşümde kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşacak vaktimiz yok. Yapı stokunun yenilenmesi bizim için ertelenemez meseledir.” ifadelerine yer verdi.