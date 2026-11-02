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Erdal Tanas Karagöl
Ekim 2026 enflasyon beklentileri ne söylüyor?

Ekim 2026 enflasyon beklentileri ne söylüyor?

Erdal Tanas Karagöl
Erdal Tanas KaragölYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 02/11/2026, Pazartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Ekim 2026 enflasyon beklentileri ne söylüyor?

Ekim 2026 enflasyon beklentileri ne söylüyor?2026 yılı ekim ayı için yarın açıklanacak enflasyon verisi ile beraber, yılın tamamı için gerçekleşecek enflasyon rakamı için son iki aya girmiş olacağız.Yılın tamamında gerçekleşecek enflasyon oranı, memur ve emekli maaş artışları başta olmak üzere bir çok değişken için referans olduğu gibi Merkez Bankası’nın faiz politikasını ve yeni yılda enflasyon beklentilerini belirlemede önemli bir gösterge olmaktadır.

GEÇMİŞ DÖNEM AYLIK VE YILLIK ENFLASYON ORANLARI

2026 yılı başında vergi güncellemeleri ve fiyat ayarlamalarının etkisiyle ocak ayında yüzde 4,84 ve nisan ayında yüzde 4,18 oranında gerçekleşen yüksek aylık oranlar görülürken, özellikle yaz aylarından itibaren ise enflasyonun aylık bazda artış hızında gözle görülür bir yavaşlama görülmüştür.

Diğer yandan, eylül ayında gerçekleşen yüzde 1,84 oranındaki aylık artış ile birlikte yıllık enflasyon yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk kez 29,73 seviyesine gerileyerek psikolojik sınır olan yüzde 30’un altına düşmüştür.

2026 yılının ilk dokuz ayında (ocak-eylül) yıllık enflasyon yüzde 29,73 – 32,61 bandında bir dezenflasyon süreci izlemiştir.

EKİM AYININ ZORLUKLARI

Dezenflasyon patikasında ekim ayı 2026 yılının en kritik duraklarından birisidir.

Çünkü, ekim ayı enflasyonda artış eğiliminin belirginleştiği bir aydır.

Ekim ayında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla eğitim harcamaları ve mevsim dönüşümüne bağlı giyim/ayakkabı grubundaki fiyat ayarlamaları, yaz aylarının geride kalmasıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve hizmet sektöründeki atalet nedeniyle enflasyonun yüksek olacağı öngörülmektedir.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NEYE İŞARET EDİYOR?

Piyasa beklentilerine göre, ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,0-2,5 bandında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

AA Finans’ın beklenti anketine göre, ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olurken, eylül ayında yüzde 29,73 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 29,28’e gerilemesi bekleniyor.

Diğer yandan, AA Finans’ın beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde 29,64 oldu.

Bu rakamlar düşük oranda olsa da yıllık enflasyonda düşüş trendinin devam ettiğini göstermektedir.

Dolayısıyla, 2026 yılının son iki ayına girerken yüksek ekonomik ve sosyal maliyetler ile elde edilen kazanımların korunması için dezenflasyon sürecinin devamı ve hedeflenen enflasyon rakamlarına ulaşılması için açıklanacak olan son ay verileri çok önemlidir.

Başlıklar :Erdal Tanas KaragölEkonomiDezenflasyon
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