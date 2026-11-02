Anasayfa
Yazarlar
Ömer Türker
Düşüncenin İslam’la ilişkisinden ne anlamalıyız? (4)

Düşüncenin İslam’la ilişkisinden ne anlamalıyız? (4)

Ömer Türker
Ömer TürkerYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 02/11/2026, Pazartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Düşüncenin İslam’la ilişkisinden ne anlamalıyız? (4)

Düşüncenin İslam’la ilişkisini tartışan yazı dizisine niçin başladığım, sanırım dizinin ilk yazısından anlaşılıyor ama herhangi bir belirsizlik kalmaması için daha açık ifade edeyim: Modernleşme süreci, İslam kelimesinin klasik dönemde kazandığı geniş anlamın daralmasına yol açtı. Klasik dönem için kullanılan İslam kelimesi medenî hayatın tüm ayrıntılarını ifade edecek şekilde genişlemiş ve İslam diniyle ilişkinin muhtelif seviyeleri tefrik edilebilir hale gelmişti. Lakin modern dönemdeki gelişmeler ve köklü dönüşümler klasik dönemin kabullerini fesada uğrattı. Öyle ki klasik dönemde uzun süreçte ve yoğun tartışmalar sonucunda yaygın kabul görmüş değerlendirme ve kullanımlar da sorunlu hale geldi. Çünkü modernleşme süreci önemli ölçüde Batılılaşma süreci olduğundan hem bizim ülkemizde hem de diğer Müslüman ülkelerde İslam naslarını dikkate almadan nazarî hayatı inşa ve amelî hayatı tanzim etme taraftarları üretti. Fakat bu görüş taraftarları karmaşık bir demografiye sahip olagelmiştir.

Bir kısmı gerçekten İslam dinini benimsemiyor, “İslam’ın terakkiye mani olduğunu” düşünüyor ve İslam’dan hareketle dile getirilecek her türlü inanç ve uygulamayı isabetsiz buluyor. On dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde azınlıkta olan bu tavır hem modern bilim ve felsefenin ideolojik anlatısının yaygınlaşmasına hem de Batılılaşmanın ivmesine paralel şekilde güçlendi.

Bir kısmı, İslam’a karşı değil, tam tersine İslam dinini benimsiyor ama dinin teoride gayb alanıyla, uygulamada ise ibadethaneyle sınırlı kalmasını istiyor. Bu sebeple de resmî kurumlar dışında dinî kurumlara kuşku ve inkarla yaklaşıyorlar. Resmî kurumların da kabiliyetlerinin olabildiğince küçültülmesi gerektiği kanaatindeler. Zira görünürlüğü ve etki alanı artan dinin bir yandan eskilerin köhnemiş düşünce ve hayat tarzının dayatılmasına, diğer yandan da iktidar heveslerini gizleyen maskeye dönüşeceğini düşünüyorlar. Aslında bu grupta yer alanların, hatırı sayılır bir yekuna ulaştığı söylenebilir.

Bir kısmı ise öncekilere nispetle daha mutedil bir yaklaşıma sahip, daha ziyade müesses nizamı düzenleyen kurallar anlamında şeriata mesafeli duruyor. Bunlar hukukî ve siyasî iddialarından arınmış bir din anlayışının millî kimliğin aslî bir parçası olarak korunması gerektiğini ve bu anlamıyla dinin hayatın tüm alanlarına nüfuz etmesini gerektiğini düşünüyor.

Bu grupların karşısında klasik dönemde ortaya çıkan ve müesses hale gelen geniş anlamıyla İslam’ın hayatın her alanında görünür ve hâkim olması gerektiğini düşünenler var.

Yani İslam kelimesinin anlam değişimi ve kapsam daralması sadece bir adlandırma sorunu olmadığı gibi sadece değişimin hangi formlarının teorik olarak meşru kabul edileceğiyle sınırlı da değildir. Türkiye’de millet bölünmesi söylemlerinin esasında da sözü edilen yaklaşımlar ve bunlara göre şekillenen gruplaşmalar yer alıyor.

Kanaatimce görüş ve cemaat farklılıkları, henüz irtibat ve birlik noktalarını tam olarak aşındırmış değil, dolayısıyla hakikî bir bölünmeden bahsetmek zor. Zaman zaman söylemlerin gücü, grupların temsil gücüyle ilgili mevcut duruma mutabık olmayan kanaatlerin oluşmasına yol açıyor. Özellikle şahsi gözlemler ekseriyetle genel vaziyeti temsil etmediğinden yanıltıcı oluyor. Fakat boyutları ne olursa olsun ortada bir sorun olduğu da aşikâr. Sorun çok farklı açılardan ele alınabilir. Benim maksadım, İslam’ın zuhurundan günümüze İslam’ın bir parçası sayılan, kapsamına dahil edilen veya sahih bir şekilde İslam’a nispet edilen şeylerdeki süreklilik ve değişim açısından meseleyi ele almak.

Başlıklar :Ömer TürkerİslamDüşünce
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026