Anasayfa
Yazarlar
Mehmet Akif Soysal
Vicdanları rahatlatmak yetmez, piyasaları ikna etmek gerek!

Vicdanları rahatlatmak yetmez, piyasaları ikna etmek gerek!

Mehmet Akif Soysal
Mehmet Akif SoysalYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 30/10/2026, Cuma • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Vicdanları rahatlatmak yetmez, piyasaları ikna etmek gerek!

Adaletin tecellisi yaralanan vicdanları onarabilir; fakat sarsılan güveni yeniden inşa etmek, suçluları cezalandırmaktan çok daha fazlasını gerektirir. Zira vicdan geçmişte yaşananların hesabını sorarken, yatırımcı gelecekte yaşanabileceklerin teminatını arar.

Yakın zamanda yaşadığımız fon krizi, yalnızca vatandaşların birikimlerini değil, toplumun adalet duygusunu da yaraladı. Yılların emeğiyle oluşturulan tasarrufların haksız kazançlara dönüşmesi, ekonomik olduğu kadar vicdani bir meseledir.

Ancak önümüzde birbirini tamamlayan iki sorumluluk bulunuyor: Adaleti tesis etmek ve güveni yeniden inşa etmek.

ADALET SAĞLANMADAN VİCDANLAR RAHATLAMAZ

Vicdanları rahatlatmanın yolu bellidir. Suça karışanların tespit edilmesi, hukuk önünde hesap vermeleri ve haksız kazançların mümkün olduğunca mağdurlara iade edilmesi gerekir.

Fakat suçluların cezalandırılması, piyasaların yeniden güven duyması için tek başına yeterli değildir.

Piyasa derken yalnızca borsayı veya yatırım fonlarını kastetmiyorum. Sanayiciden esnafa, yatırımcıdan tasarruf sahibine kadar ekonomik hayatın tamamından söz ediyorum.

Bu kesimlerin asıl beklentisi, benzer hadiselerin bir daha yaşanmayacağına inanmaktır.

Çünkü güven, kişilerin iyi niyetine değil, kurumların sağlamlığına dayanmalıdır.

YATIRIM VERİLERI ZATEN BİZE BİR MESAJ VERİYORDU

Üstelik fon krizi, yatırım ortamına ilişkin güven tartışmalarının başlangıcı da değildi.

Merkez Bankası’nın Ağustos 2026 verilerine göre, gayrimenkul dâhil son on iki aylık doğrudan yatırımlar dengemiz yaklaşık 946 milyon dolar net çıkış verdi.

Başka bir ifadeyle, Türkiye’den yurt dışına yönelen doğrudan yatırımlar, ülkemize gelen doğrudan yatırımları aşmıştı.

Elbette şirketlerimizin yurt dışında büyümesi başlı başına olumsuz değildir. Ancak yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bu dengenin negatife dönmesi ciddi biçimde sorgulanmalıdır.

Daha fon krizi yaşanmadan yatırımcıların ve yatırım akımlarının verdiği mesajı doğru okumak zorundayız.

İşte bu nedenle mesele, yalnızca suçluları cezalandırmak değil; yerli ve yabancı yatırımcıya güven verecek kurumsal yapıyı güçlendirmektir.

MİLYARLARI DENETLEYENLERİN MAAŞINI DA KONUŞMALIYIZ

Kanaatimce bu dönüşümün en önemli ayaklarından biri, kamuda kapsamlı bir ücret ve insan kaynağı reformudur.

Somut bir örnek verelim.

Bugün bir bekçinin aylık maaşı yaklaşık 73 bin lira iken, yıllarını mesleğe vermiş 4. sınıf bir emniyet müdürünün maaşı yaklaşık 111 bin lira. Yani aradaki fark yalnızca bir buçuk kat.

Mesele bekçinin maaşının yüksekliği değil, üstlenilen sorumluluk ile elde edilen gelir arasındaki ilişkinin yeterince kurulamamasıdır.

Benzer soruyu milyarlarca liralık işlemleri inceleyen SPK denetçileri ve diğer düzenleyici kurumların uzmanları için de sormalıyız.

Milyarların kaderini belirleyen kararların altında imzası bulunan insanlardan büyük sorumluluk beklerken, onlara nasıl bir karşılık sunuyoruz?

Elbette yüksek maaş dürüstlüğün garantisi değildir. Ancak nitelikli insanları kamuya çekmek ve orada tutmak için liyakat kadar rekabetçi ücretler de gereklidir.

Üstelik ücret reformu tek başına yeterli değildir. Atamalarda liyakat, kararlarda şeffaflık, denetimde bağımsızlık ve hesap verebilirlik birlikte güçlendirilmelidir.

KİŞİLERE DEĞİL, KURUMLARA GÜVEN

Kurumsal güvenin nasıl tesis edileceği aslında bir bilinmez değil. Dünyada kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri; liyakat, şeffaflık, hesap verebilirlik, bağımsız denetim ve yetki-sorumluluk dengesi üzerine inşa edilmiştir.

Asıl mesele bu ilkeleri mevzuatta sıralamak değil, tavizsiz biçimde uygulamaktır. Kişisel takdir alanlarının daraltılması, karar süreçlerinin izlenebilir ve denetlenebilir hale getirilmesi, çıkar gruplarının etkisini sınırlayan kurumsal güvencelerin oluşturulması gerekir.

Bunun tamamlayıcısı ise etkin bir suç ve ceza dengesidir. Hukuka aykırı davranışın tespit edilme ihtimali yüksek, yaptırımı caydırıcı, haksız kazancın elde tutulması ise imkânsız olmalıdır. Böylece hukuka uygun davranmak yalnızca ahlaki bir tercih değil, sistemin doğal ve rasyonel sonucu haline gelir.

İşi yapanlar görevlerini hakkıyla yerine getirirken, denetleyenler de denetimi sıradan bir bürokratik işlem değil, milletin emanetini koruyan kutsal bir vazife olarak görsün.

Dürüst insanlara ihtiyaç duyduğumuz kadar, yanlış yapmayı zorlaştıran ve yapılan yanlışı erkenden ortaya çıkaran kurumlara da ihtiyacımız var.

Çünkü güçlü devlet, yalnızca suç işlendikten sonra cezalandıran değil, suçun işlenmesini önleyecek mekanizmaları da kurabilen devlettir.

Vicdanlar adaletle rahatlar, piyasalar ise ancak kurumsal güvenle ikna olur.

Bugün suçluları bulmak geçmişe karşı sorumluluğumuzdur. Aynı yanlışların bir daha yaşanmayacağı düzeni kurmak ise geleceğe karşı borcumuzdur.

Bir ülkenin gerçek ekonomik gücü, yalnızca sahip olduğu yatırımların büyüklüğüyle değil, yatırımcıya güven veren kurumlarının kalitesiyle ölçülür.

Başlıklar :ekonomipiyasaMehmet Akif Soysal
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026