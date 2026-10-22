Anasayfa
Yazarlar
Ömer Lekesiz
Kandinsky’de soyutlama ruhsal arınma değildir

Kandinsky’de soyutlama ruhsal arınma değildir

Ömer Lekesiz
Ömer LekesizYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 22/10/2026, Perşembe • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kandinsky’de soyutlama ruhsal arınma değildir

Kandinsky için yalnız renk değil, biçim de ruhsal bir tesire sahiptir. Yani üçgen, daire, kare ve diğer geometrik biçimler yalnız sınırları çizilmiş yüzeyler değildir. Bunların farklı hareketleri ve farklı ruhsal etkileri vardır.

Üstelik renk ile biçim birbirini de değiştirir. Sarı bir üçgenle mavi bir daire aynı tesiri meydana getirmez ve böylece sanat eseri, renklerin ve biçimlerin kendi aralarındaki ilişkilerden oluşan bir bütün olarak düşünülür.

Yine de bu konuda Kandinsky’nin ile ortaklaşabiliriz. Zira hat, tezyinat ve mimaride de biçim yalnız dış görünüş değildir. Bir harfin kavsi, bir istifin yoğunluğu, bir geometrik kuruluşun tekrarı, bir kubbenin mekânla ilişkisi yalnız fiziksel şekiller olarak açıklanamaz.

Ne var ki, Kandinsky’nin geometrik biçimlere yüklediği ruhsal tesirleri İslâm sanatındaki geometrik kuruluşun anlamıyla da özdeşleştiremeyiz. Zira İslâm tezyinatında geometrik düzenin anlamı yalnız tek tek biçimlerin ruhsal etkisinden doğmaz. Nispet, süreklilik, bütünlük, malzeme ve mekân da bu kuruluşun içindedir. Yani bir dairenin Kandinsky’deki ruhsal tesiri ile bir cami tezyinatındaki dairenin yeri aynı değildir. Çünkü birincisi resimsel kompozisyonun içinde değerlendirilir. İkincisi ise mimari, işlev ve ibadet bağlamlarıyla birlikte düşünülmek durumundadır. Bu nedenle Kandinsky bize biçimin ruhsal tesirini hatırlatırken, biz biçimin nispet içindeki mevcudiyetini de araştırırız.

Belki burada Kandinsky’nin sorabileceği “Biçim ruhu nasıl etkiler?” sorusu ile bizim sorabileceğimiz “Biçim hangi nispet içinde anlam kazanır ve nazarı nasıl tertip eder?” sorusu yan yana getirilebilir.

Bu bağlamda Kandinsky’nin müziğe duyduğu yakınlık da tesadüf değildir. Müzik, onun gözünde, görünen nesneleri taklit etmek zorunda olmadan insan üzerinde derin tesir meydana getirebilen bir sanattır. Resim de benzer bir özgürlüğe kavuşabilir. Renkler ve çizgiler, dış dünyadaki nesneleri temsil etmek zorunda kalmadan kendi aralarında bir kompozisyon kurabilir. Ki bu düşünce modern soyut resmin gelişmesinde çok belirleyici olmuştur.

Bu noktada da Kandinsky ile ayrışırız: İslâm sanatında da musiki, hat, mimari ve tezyinatın ortak meseleleri arasında ritim, nispet, tekrar ve ahenk bulunmaktadır. Ancak bunların ortaklığı, bütün sanatların aynı manevî içeriği farklı duyulara aktardığı anlamına gelmez. Her sanatın kendi maddesi ve kendi meydana geliş şartları vardır. Örneğin sesin zaman içinde gerçekleşmesiyle hattın mekânda görünür hâle gelmesi aynı şey değildir. Musikide makam ve usulün meydana getirdiği kuruluşla mimaride nispet ve mekânın meydana getirdiği kuruluş arasında benzerlikler bulunabilir; fakat bunlar teknik ve ontolojik ayrımlarını korurlar:

Kandinsky’nin müzikten resme taşıdığı esas imkân, resmin temsil zorunluluğundan kurtarılmasıdır. Bizim içinse musikiyle diğer sanatlar arasındaki ilişki, duyuların farklılığı içinde idrakin ve nispetin nasıl meydana geldiği sorusuna açılır.

Kandinsky’nin en çok üzerinde durmamız gereken taraflarından biri de soyutlamayı yalnız biçimsel sadeleşme olarak görmemesidir. Onun için soyutlama, nesnenin dış görünüşüne bağımlılığın azalmasıyla birlikte resmin kendi içsel imkânlarının açığa çıkmasıdır. Bu bakımdan soyut resim, görünür dünyadan kaçıştan çok, resmin kendi renk ve biçim imkânlarına dönüşü olarak da anlaşılabilir. Ama bu hususta da onunla aramızda ciddi bir fark belirir:

Kandinsky’de soyutlama, tecerrüt değildir; sadece resimsel nesne ve biçimle ilgilidir. Tecerrüt ise İslâm düşüncesinde kullanıldığı bağlama göre nefsin, aklın veya ruhun maddî ilgilerden ayrılması yahut arınması gibi farklı anlamlar taşır.

Dolayısıyla soyut resmin ortaya çıkışıyla manevî arınma arasında zorunlu bir eşitlik kurulamaz. Kandinsky’nin soyutlaması, sanatçının biçim üzerinde daha özgür davranmasına imkân verir. Fakat bu özgürlük kendi başına hakikatin teminatı değildir.

Aynı şekilde İslâm sanatında figüratif tasvirin sınırlandırılması da kendiliğinden daha yüksek bir idrak meydana getirmez. Soyut bir desenin karşısında da nazar yüzeyde kalabilir. Figüratif bir minyatürde ise görünenin ötesine açılan bir mâna ilişkisi kurulabilir. Demek ki mesele, yalnız figüratif / soyut ayrımı değildir. Daha esaslı ayrım; görünürü tüketen nazar ile görünürün hakkını vererek onda tükenmeyen nazar arasında ortaya çıkar.

Kandinsky görünür nesnenin temsilini aşmaya çalışır. İslam sanat nazariyesi ise görünürün hakikatin yerine geçirilmesini aşmaya çalışır. Bu nedenle iki hareket birbirine yaklaşsa bile aynı hedefe yönelmiş sayılmaz.

Kandinsky ile asıl yol ayrımımız, sanatçıya yüklenen yaratıcılık ile emanetçilik rollerinde ortaya çıkar.

Onunla karşılaşmamızı nasipse bu konuyla tamamlayalım.

Başlıklar :AktüelhayatÖmer Lekesiz
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026