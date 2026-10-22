Türkiye hiç uyumaz! “Değerli sessizlik” ve üç büyük adım. Hepsi aynı gün oldu. Hepsi birilerini sarstı. Akdeniz’den Malakka’ya, Basra’dan Kızıldeniz’e… Bir harita açıp bakın: Denizlerin “Orta Koridor”ları kuruluyor.

Azerbaycan’la ilişkilerde yaşanan sıkıntıları tartışırken Türkiye, önceki gün, Akdeniz’i sarstı. Dahası; Basra Körfezi’nden Endonezya’ya, Pakistan’dan Anadolu’ya, Kızıldeniz’den Ege’ye kadar, büyük coğrafya ölçekli yapısal ve uzun soluklu adımlar attı.

Akdeniz’de ve coğrafyanın en uç noktalarında oyun kurabilme yeteneğini bir kez daha gösterdi.

Jeopolitik akıl ve “değerli sessizlik” meyvelerini veriyor. Fransa’dan Belçika’ya, Arnavutluk’tan İtalya’ya Avrupa protesto gösterileri ile sarsılırken, ABD ve İsrail İran’a saldırı için yeni hazırlıklar yaparken, Rusya-Ukrayna savaşı çıkmaza girmişken, bütün dünyada ayrışma ve çatışma alanları genişlerken sadece Türkiye, “ortak alanlar”ı büyütmek için büyük mücadele veriyor.

MEKKE İTTİFAKI’NA KARŞI DOĞUDAN ÇEVRELEME: İSRAİL BURADA DA BAŞARISIZ OLACAK.

Bunlardan ilki; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapılan Mekke İttifakı, onaylanması için önceki gün Meclis’e sunuldu.

Başka ülkelerin de katılımının beklendiği, “üyelerden birinin saldırıya uğramasının hepsine saldırı olarak kabul edileceği” ön şartıyla kurulan bu ittifak, etkisini zaten Kafkasya’dan Doğu Afrika’ya, Yemen’den İsrail’e kadar her yerde göstermişti.

Özellikle İsrail, kendi hareket ve çatışma alanlarını sınırlayacak ittifakı boşa çıkarmak için çok büyük çaba harcıyor. Katılma iradesine sahip ülkeleri bile caydırmak için çalışıyor.

Rum Yönetimi ve Yunanistan’la birlikte kurduğu Türkiye karşıtı cepheyi genişletmeye, Kafkasya ve Orta Asya üzerinden Türkiye’yi çevrelemeye, Hindistan üzerinden Pakistan’ı tehdit etmeye çalışıyor.

COĞRAFYA ÖLÇEKLİ “SAVUNMA KALKANI”. COĞRAFYA ÖLÇEKLİ “SAVAŞ TEKNOLOJİSİ”.

Ama tehditler, şantajlar işe yaramadı ve Ankara, anlaşmayı Meclis’e sundu. Artık geri dönüşü yok. Bundan sonra Mekke ve Medine dahil, S. Arabistan’a yönelik saldırılara karşı ortak savunma yapılacak. Pakistan’a yönelik saldırılara karşı ortak savunma yapılacak. Türkiye’ye yönelik saldırılara karşı ortak hareket edilecek.

Bu ittifakın “çekirdek ülkeler”in dışına taşması, coğrafya ölçekli savunma kalkanına dönüşmesi lazım. Sanıyorum irade ve eğilimler de bu yönde.

Ayrıca bu savunma ortaklığı aynı zamanda savaş teknolojilerinde de ortaklığı içeriyor. Öyleyse bu, üç ülkenin, ileri savaş teknolojilerinde ortak yapılar inşa edeceği anlamına geliyor. Bunun içeriğinde neler olabilir, tahmin edilebilir.

LİBYA’DAN GELEN HABER: AKDENİZ’DE YENİ HARİTA ÇİZİLDİ. İSRAİL-YUNAN CEPHESİ KAYBETTİ.

Türkiye’nin jeopolitik aklının ikinci örneği yine aynı gün yaşandı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması (MEB) Doğu Libya yönetimini oluşturan Hafter yönetimi tarafından da onaylandı. Bu BM belgesi artık geçerli ve Akdeniz’de yeni bir harita oluşturdu.

İsrail ve Yunanistan Hafter yönetimine anlaşmayı onaylamaması için büyük baskı yaptı. Hatta tehdit ettiler. Ama Bingazi hükümeti, “Bu Libya’nın terciyi, sizi ilgilendirmez” diye rest çekmeyi bildi.

İsrail-Yunanistan Cephesi, Mekke İttifakı’ndan sonra ikinci büyük gölü yedi. Mavi Vatan doktrinini sadece bir hayal, duygusal bir amaç görenler, bu adımla, Doğu Akdeniz’de yepyeni bir güç haritası ile yüzleşti.

ARTIK AB’Yİ KİMSE UMURSAMAZ. ARTIK “ADALAR” MESELESİ PATLAR.

Avrupa Birliği acil bir kınama açıklaması yaptı. Yunanistan ve Rum Kesimi hemen kınadı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen; “Derin üzüntü” duyduklarını, “geçersiz ve hükümsüz” olduğunu söyledi.

Ama bunların sahada hiçbir karşılığı olmayacak. AB’nin kendi iç sorunları, Rusya tehdidi ortada iken, kimsenin bu açıklamayı dikkate alacağını sanmıyoruz.

Bu kadarla da kalmadı, Libya Girit’in güneyinde, karasuları dışında çalışma yapan Yunanistan’ı uyardı. Bu da onaylamanın ilk sonuçlarıydı.

Yunanistan’ın bundan sonra çok ciddi “adalar sorunu” patlayacak, anakaradan belli uzaklıktaki adaları, anakara sınırları görme eğilimlerinin sonu gelecektir.

MISIR İLE DE BÖYLE BİR ANLAŞMA OLMALI. İSRAİL-YUNAN CEPHESİ MISIR İÇİN DE TEHDİT.

İsrail ve Yunanistan hemen Mısır kartını sahaya sürdü. Türkiye’ye karşı Mısır’ı yanlarına alarak Akdeniz’de Türkiye’yi dengeleme hesapları yapmaya başladı.

Bu ne kadar işe yarar, sonuç verir bilinmez ama Türkiye ile Mısır arasında da benzer bir Deniz Yetki Anlaşması yapılması acil bir ihtiyaç.

Hem Mısır’ın hem de Türkiye’nin haklarını koruyacak böyle bir anlaşma, Mısır’ın deniz haritasını genişleteceği gibi, Akdeniz’deki gücünü de artıracaktır.

İsrail’in Sina’ya yönelik hedefleri, Mısır’la bir çatışma kapısı açma girişimleri, İsrail-Yunanistan Cephesi’nin hiç de iyi olmayan niyetlerini açık etmeye yetmektedir.

ŞİMDİ ŞU ÜÇ HARİTAYI ÖNÜNÜZE KOYUP BAKIN! NE GÖRÜYORSUNUZ?

Türkiye’nin jeopolitik adımlarının üçüncüsü de aynı gün ortaya çıktı. Türkiye, Pakistan, Endonezya ve Katar, savunma sanayii iş birliği mutabakatı imzalanacağını açıkladı. (Anlaşma dün imzalandı.)

“Bedir Mutabakatı”; savunma teknolojileri ve bilgi transferi, eğitim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerini kapsayacak. Bu dört ülke, savunma kabiliyet ve üretimini birleştirecek.

Üç gelişme de önceki gün, aynı gün yaşandı. Şimdi şöyle bir harita düşünelim: Mekke Anlaşması ile Suudi Arabistan, Kızıldeniz’den Güney Asya’ya, Pakistan’a uzanan bir dayanışma.

Libya Deniz anlaşması ile Doğu Akdeniz’de, Libya’dan İskenderun Körfezi’ne, Ege kıyılarına kadar bir harita, güç inşası.

Dört ülkenin savunma sanayii anlaşmasıyla Güneydoğu Asya’dan (Endonezya), Güney Asya’ya (Pakistan), Basra Körfezi’nden (Katar) Akdeniz ve Anadolu’ya uzanan hatta yeni bir dayanışma.

AKDENİZ’DEN MALAKKA BOĞAZI’NA; DENİZLER’İN “ORTA KORİDOR”LARI KURULUYOR!

Bütün bu haritaları tek bir bütünün parçaları olarak düşünün. Ve haritayı önünüze alıp dikkatlice bakın.

Kızıldeniz’den, Doğu Akdeniz’den Hint Okyanusu’na, Malakka Boğazı’na kadar devasa bir alanda güç birliği… Ve Türkiye hepsinin merkezinde. Bugünün ve yarının dünyasını kurmak için atılan dev adımlar. Jeopolitik akıl, imparatorluklar tecrübesi böyle bir şeydir.

Büyük sözlerin, büyük iddiaların, büyük hesaplaşmaların çağında, küçük şeylerle gözlerini kör edenler, bu aklı, çabaları, gelecek planlarını elbette anlamayacak.

Derin, sessiz, bilge bir akılla yürütülen coğrafya bütünleşmelerinin, yeryüzünün ana ekseninde bütün güç haritalarını, yüzlerce yıllık kurguları nasıl sarstığını kavrayamaz.

Karadaki Orta Koridor’un denizlerde ve deniz geçişlerinde nasıl inşa edildiğini görelim artık.

“ORTA KORİDOR” TÜRK DÜNYASI İÇİN EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIDIR. HER ÜLKE İÇİN…

İşte bu büyük coğrafya yakınlaşmasının bir ayağı da Kafkasya ve Orta Asya’dır. Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor, Türk-İslam coğrafyasının 21. yüzyıla dönük en büyük güç kaynağıdır. Bu kuşaktaki her ülkeyi, her milleti ayağa kaldıracak, zenginleştirecek, güçlendirecek bir fırsattır.

Bunun kaç yüz yıl sonra ortaya çıkabildiğine bakanların, imkânın büyüklüğünden gözleri kamaşacaktır.

İşte tam bu sırada, Türkiye-Azerbaycan arasına fitne tohumları ekmeye çalışanlar, coğrafyayı Kafkasya’dan ikiye ayırmaya çalışanlar, İsrail ve unsurlarının bu yönde yürüttüğü ayrıştırma planları, bizlere ve bu koridor üzerindeki ülkelere yüz yıllık bir kâbus yaşatabilir.

Bunun zamanlamasına özellikle dikkat edilmelidir. Yukarıda sözünü ettiğim üç gelişme, sadece bunlar bile, Türkiye-Azerbaycan arasındaki sorunun ana kaynağının neresi olduğunun açık ispatıdır.

ONLAR “YIKICI CEPHELER” KURAR, TÜRKİYE COĞRAFYA BİRLEŞTİRİR. BÜTÜN BU CEPHELER ÇÖKECEK!

Çok hızlı gelişmeler oluyor, çok büyük adımlar atılıyor. Büyük coğrafya ölçeğinde bütün devletler bir varoluş tercihiyle karşı karşıya.

Bugün kim nasıl tercih yaparsa yarınları öyle şekillenecek. Ama bu coğrafyayı bir yüz yıl daha Batılı vesayete teslim etmek isteyenler için tarih kapandı.

Önceki günkü adımlar, İsrail operasyonlarının Türkiye’de hiçbir bir tereddüde yol açamadığının göstergesi. Bu üç olaydan bir gün önce, İsrail Türkiye’yi savaşla hatta içeride darbe ile tehdit etmişti. Onlar yıkıcı cepheler kuradursun Türkiye, coğrafyayı birleştirmeye devam ediyor.

Olası bir Türk-İsrail çatışması için, Türkiye’nin bölgesel etkisini kırmak için, Türkiye’ye karşı; Kıbrıs’ta “İsrail-Rum Cephesi” kuruldu. Ege’de “İsrail-Yunanistan Cephesi” kuruldu. Basra Körfezi’nde “İsrail-BAE Cephesi” kuruldu.

Şimdi iki cephe daha kurmaya çalışıyorlar. Kafkasya’da “İsrail-Azerbaycan Cephesi”. Adriyatik’te “İsrail-Arnavutluk Cephesi”… Başaramayacaklar.

TÜRKİYE HİÇ UYUMUYOR, UYUMAZ. “DEĞERLİ SESSİZLİK” BAŞARACAK.

Türkiye “haritaları birleştirmeye” çalışırken, İsrail “haritalar parçalamaya” devam ediyor. 30 yıldır Arap topraklarında yaşananlara artık kapıları kapatma zamanı geldi.

Bu coğrafyanın kendi aklını üretme zamanı geldi. Yeryüzünün ana ekseni olan, dünyanın merkezi olan, bütün güç ve zenginliklerin kaynağı olan coğrafyanın kendine yatırım yapma zamanı geldi.

İşte Türkiye bunu yapıyor. Korkmadan, yılmadan, ezilmeden, bilge bir akıl ve yöntemlerle... Ve gerçekten başarılı olacak.

Gürültü çıkaranlar gürültüleri arasında boğulup gidebilir. “Değerli sessizlik”, ortaklarıyla geleceğin gücünü inşa ediyor. Türkiye hiç uyumuyor, uyumaz.