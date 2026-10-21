İsmail Kartal'ın kaderini belirleyecek maç

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler Greenwood’un 10 numarada, Kerem ve Oğuz’un kanatlarda başladığı maça hızlı bir giriş yaptı. 6’lı hatlarla rakibi karşılayan takımlara karşı hem dış şutlar hem de ön alanda hareketli oyuncular çok önemlidir.

Fenerbahçe de bu maçta hem oldukça hareketliydi hem de birçok sefer ceza sahası çizgisine yakın noktalardan şut denemeleri yaptı. Maçın henüz 4. dakikasında Oğuz Aydın dışardan çok şık bir gole imza attı. Greenwood’un diğer maçlara göre biraz daha rakip kaleye yakın oynaması, gol tehdidini arttırdı. 11. dakikada da farkı 2’ye çıkardı. Aslında sürekli belirttiğim gibi Asensio'nun yokluğunda Greenwood'u rakip kaleye de daha yakın olarak kullanmak ve hızlı kanat oyuncularıyla oynamak Fenerbahçe için doğru bir sistem gibi duruyor.

Maça baktığımızda oyun temsilcimizin istediği şekilde giderken 15’te Guendouzi’nin hatalı pasında Provod karşı karşıya fileleri havalandırdı. Zaten bu gol sonrasında hem Fenerbahçe düştü hem de rakip takım maça ortak oldu. Prag savunması terse atılan uzun toplarda sorun yaşadığı için Fenerbahçe sık sık ters kanat organizasyonları ve merkezden ekstra koşularla pozisyona girmeye çalıştı ama özellikle ikinci yarı oyunun hakimi Prag'dı. Kerem'in oyunda kalması, Oğuz'un çıkması gecenin İsmail Kartal için en büyük hatalarından birisiydi.

Nitekim Fenerbahçe Devler Ligi arenasında kritik bir galibiyeti kaçırdı. Aslında sarı lacivertlilerde Ake’nin sakatlanarak oyundan çıkması da Galatasaray derbisi öncesinde ekstra can sıkan bir durum oldu. Taraftarlar, İsmail Hoca'yı istifaya davet etti. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde kritik bir Galatasaray derbisi var. Bu derbi de İsmail Kartal'ın kaderini belirleyecek.