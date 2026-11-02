Beşiktaş'ta Italiano'ya eleştiri zamanı

Beşiktaş'ta sezon başında yakalanan olumlu hava yerini soru işaretlerine bırakmaya başladı. Göreve geldiği ilk dönemde hücum futbolu ve aldığı sonuçlarla takdir toplayan Vincenzo Italiano, artık eleştirilerin odağında. Siyah-beyazlılar özellikle deplasman maçlarında yalnızca puan kaybetmiyor, oyun olarak da ciddi bir gerileme yaşıyor. Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğün korunamaması, bu düşüşün en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Son 5 sezonun aynı dönemleri dikkate alındığında deplasmanda yalnızca 4 puan toplanması da tablonun vahametini ortaya koyuyor.

İtalyan teknik adamın takımı iç sahada bambaşka bir görüntü çiziyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, taraftarının önünde rakiplerine kolay kolay fırsat vermiyor. Ancak deplasmanda aynı özgüveni ve oyun disiplinini göremiyoruz. Üstelik sorun yalnızca sonuçlarla da sınırlı değil. Siyah-beyazlılar öne geçtiği karşılaşmalarda skoru korumakta, rakibin baskısına karşılık vermekte ve oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlanıyor. Bir takımın kendi sahasında güçlü, deplasmanda ise bu kadar kırılgan olması teknik heyetin çözmesi gereken önemli bir problem.

İşin bir diğer boyutu da Italiano'nun oyuncu değişiklikleri ve maç içindeki tercihleri. Kasımpaşa karşısında 2-0'lık avantajın kaybedilmesinin ardından yapılan hamleler doğal olarak tartışmaya açıldı. İtalyan çalıştırıcı, değişikliklerinin doğru olduğunu savunsa da sahadaki sonuç bunun aksini düşündürüyor. Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta sahadaki pas kalitesinin ve oyun aklının düşmesi de takımın alternatif planlarının yeterince güçlü olmadığını gösteriyor. Elbette her teknik direktörün sakatlıklar ve eksikler nedeniyle yaşadığı sıkıntılar vardır. Ancak Beşiktaş gibi hedefleri büyük bir takımda bu durum, sürekli puan kayıplarının gerekçesi olamaz.

Sezonun başında Italiano'ya duyulan güvenin karşılığı vardı. Fakat futbol geçmişte alınan galibiyetlerle değil, bugünkü performansla değerlendirilir. Beşiktaş'ın artık yalnızca kazanması değil, nasıl kazandığı da sorgulanmalı. Deplasman karnesi, savunmadaki kırılganlık ve maç içindeki düşüşler teknik heyetin önünde ciddi bir sınav olarak duruyor. Italiano'nun iyi başlangıcı kendisine kredi kazandırdı ancak bu kredinin sınırsız olmadığı da açık. Siyah-beyazlı takımda alarm zilleri çalarken İtalyan teknik adamın eleştirilme zamanı geldi.