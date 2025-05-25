2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvuru süreci başladı. Sınava başvurular, 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki YDS İngilizce sınavı ne zaman?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Türkiye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil yeterlilik sınavıdır. Özellikle akademik ve kamu alanında yabancı dil bilgisini belgelemek isteyen kişilere yöneliktir. YDS/İngilizce başvuruları başladı. 2025 YDS başvurusu nasıl yapılır?
YDS-İngilizce başvuruları başladı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları başladı. Sınavın başvuruları, bugünden itibaren 26 Mayıs'a kadar sürecek.
2025 YDS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-YDS-İngilizce Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
YDS İngilizce sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Temmuz'da uygulanacak