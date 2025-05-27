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YDS/İngilizce başvuruları bitti mi, sınav ne zaman?

YDS/İngilizce başvuruları bitti mi, sınav ne zaman?

12:5927/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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YDS-İngilizce sınavı tarihi
YDS-İngilizce sınavı tarihi

2025-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/İngilizce) başvuru 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapıldı. ÖSYM tarafından sınav takvimi açıklanadı. Peki YDS İngilizce sınavı ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Türkiye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil yeterlilik sınavıdır. Özellikle akademik ve kamu alanında yabancı dil bilgisini belgelemek isteyen kişilere yöneliktir. YDS/İngilizce başvuruları başladı. 2025 YDS başvurusu nasıl yapılır?

YDS-İngilizce başvuruları sona erdi mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS-İngilizce) başvuruları 26 Mayıs'ta tamamlandı.

YDS İngilizce sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Temmuz'da uygulanacak

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