Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Türkiye'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil yeterlilik sınavıdır. Özellikle akademik ve kamu alanında yabancı dil bilgisini belgelemek isteyen kişilere yöneliktir. YDS/İngilizce başvuruları başladı. 2025 YDS başvurusu nasıl yapılır?