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YKS'de kaç tercih yapılacak?

YKS tercihleri başladı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemlerinin başlamasının ardından adayların en çok merak ettiği sorulardan biri "YKS'de kaç tercih yapılacak?" sorusu oldu. Peki, YKS'de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihlerinde kaç okul yazılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKSde kaç tercih hakkı var? Kaç üniversite tercihi yapılacak?
YKS tercih hakkı

Milyonlarca öğrenci sınav sonucunda aldıkları puanlara göre tercihlerine başladı. YÖK Atlas YKS tercih robotu öğrencilere tercih listelerinin hazırlama imkanı sunuyor. 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, adayların kaç tercih yapma hakkı var?

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM tercih hakkı hakkında açıklamada bulundu. Buna göre her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.

YKS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı, 5 Ağustos’a kadar devam edecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar. YKS taban puanlarının bir kısmı ön bilgi amaçlı yayımlanan kılavuz içerisinde yer aldı.

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?
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YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?
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