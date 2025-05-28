Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayıdır. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Hicri ayların başlangıcı bir önceki başlangıç tarihinden 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Peki 2025 Zilhicce ayı ne zaman bitecek? İşte merak edilip araştırılan tarihle ilgili ayrıntılar...

Zilhicce ayı ne zaman?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 28 Mayıs Çarşamba günü başladı.

Zilhicce ayı nedir, neden önemli?

Kurban Bayramı bu ayın 10. gününde başlar. İlk 10 günü İslam’da çok faziletli kabul edilir. Bu günlerde yapılan ibadetler, dualar ve hayırlar Allah katında büyük sevap getirir. Bir hadiste buyrulmuştur:

"Allah katında, Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden daha sevimli başka hiçbir amel yoktur." (Buhârî)

Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti nedir?

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).







