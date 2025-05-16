Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Arefe günü ve bayramın hangi günler olacağı ise tatil planları yapanlar arasında en çok merak edilen konulardan. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı arifesinin hangi güne geldiği ve tatilin kaç gün süreceği hakkındaki bilgiler, Diyanet'in resmi takvimi ile netleşiyor.
Kurban Bayramına artık az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş hem kurban ibadetini yapacak hem de dinlenme fırsatı yakalayacak. Bayram arifesinin de merak edildiği takvim Diyanet tarafından açıklandı. Peki bu sene Kurban Bayramı aferesi hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün? İşte bayram tatili takvimi.
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
AREFE NE ZAMAN?
5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
5 Haziran Perşembe: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
6 Haziran Cuma: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
7 Haziran Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)