Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi

Kurban Bayramına artık az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş hem kurban ibadetini yapacak hem de dinlenme fırsatı yakalayacak. Bayram arifesinin de merak edildiği takvim Diyanet tarafından açıklandı. Peki bu sene Kurban Bayramı aferesi hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün? İşte bayram tatili takvimi.