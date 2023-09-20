Borsa İstanbul’da işlem yapan bir yatırımcının karşılaştığı “lot” kavramı; 1 TL nominal değerli payı ifade ederken, forex lot kavramı, forex piyasalarında işlem yapan yatırımcılar için farklı pozisyon büyüklüklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla 1 lot ne kadar sorusuna cevap, forex ve hisse senetleri için farklıdır. Peki hisse senedi piyasasında lot ne demektir?

Lot ne demek?

Hisse senedi piyasalarında lot, yatırım yapılan emtiaların pay oranını ifade eder. Ayrıca sahip olunan lot sayısı, hisse senetlerinin 1 TL’ye karşılık gelen nominal pay değeridir.

Borsalarda alım ve satım işlemlerinde sahip olunan hisse senedi sayısı lot kavramı ile ölçülür. Borsa yatırımına yeni adım atan kişilerin sıkça merak ettiği 1 lot ne kadar eder sorusunun yanıtı, 1 lot 1 hisse senedine eşittir şeklinde açıklanabilir.

Borsada lot kavramı, yatırımcıların portföylerini daha kolay ve etkin bir şekilde yönetmelerine de yardımcı olur. Yatırımcılar, farklı lot boyutları kullanarak portföylerini farklı risk ve getiri seviyelerine göre çeşitlendirebilirler. Örneğin, bir yatırımcı riski düşük bir portföy oluşturmak istiyorsa, daha küçük lotlar satın alabilir. Riski yüksek bir portföy oluşturmak istiyorsa, daha büyük lotlar satın alabilir.

1 lot hisse kaç adettir?

Hisse senetlerinin standart hacim değeri altında elde kalan lotlar satış işlemleriyle başka yatırımcılara devredilebilir. 1 lotun 100 hisse karşılığına geldiği durumlarda yatırımcının elinde bulunan lot değerinin 100 hisse hacminden küçük olması, lot altındaki hisse olarak tanımlanır.

Lot çeşitleri nelerdir?

Lot çeşitleri; mini ve mikro lot olmak üzere ikiye ayrılır. 1 lot 1 hisseye eşit olmasına rağmen, lot çeşitleri sayesinde daha düşük veya yüksek hacimli yatırımlar yapmak mümkündür. İşlem yapılan hisse senedi fiyatının büyüklüğü, lot çeşitleri sayesinde daha düşük tutarlarla alınabilir. Mini ve mikro lot, virgülden sonra gelen ve digit olarak adlandırılan sayı değerine göre farklılık gösterir. Ayrıca lot çeşitleri genellikle kaldıraçlı yatırım işlemlerinde kullanılır. Lot çeşitleri ve özellikleri ise şu şekildedir:

Mini lot nedir?

Mini lot, digit bölümünde ikinci rakamı 0 olan yatırım işleminin hacim büyüklüğünü ifade eder. 1 lot 100.000 birim anlamına gelen yatırım işleminde, 0.3 mini lotluk pozisyonda 30.000 birimlik işlem açmak mümkündür. Mini lot değeri, emtia özellikleri ve piyasa hacmine göre değişiklik gösterir.

Mikro lot nedir?

Lot değerinde virgülden sonra gelen ikinci rakamı 0’dan farklı olan yatırım hacimlerine mikro lot adı verilir. Mikro lot sayesinde 1 lot 100.000 birim olan emtiada, 1.44 mikro lot değeriyle 144.000 birim hacimli pozisyon açmak mümkündür. İşlem hacmi büyüklüğü, mikro lot değeri ve birim lot değerinin çarpılmasıyla bulunur.

Forex lot nedir?

Peki Forex lot nedir? Forex lot, yatırımcıların işlem hacmini gösteren değerdir. Forex piyasalarında işlem yapılan lot büyüklüğü parite birimine göre değişiklik gösterir. Euro paritesinde 1 lotluk alış işlemi açan yatırımcı, 100.000 Euro’luk ödeme yapmış olur. Makro ve mini lot değerleriyle yatırımcının, poziyondaki işlem hacmini yükseltmesi veya düşürmesi mümkündür. Ayrıca Forex işlemlerinde lot büyüklüğü birim değer olarak ifade edilir. Bunun nedeni ise işlem yapılan pozisyonun büyük baz döviz cinsine göre farklılaşmasıdır. Lot çeşitleri sayesinde Forex piyasasında uygulanan yatırım işlemlerinde alış ve satış hacim büyüklüğü ayarlama işlemleri daha pratik hale gelir.

Forex piyasalarının nasıl işlediği ile ilgili daha detaylı bilgi için forex nedir içeriğimize göz atabilirsiniz.

Forex piyasalarında lot kavramı

Forex piyasalarında lot kavramı, açılan yatırım pozisyonlarında işlem büyüklüğünü ölçmeye yarar. Yeterli teminata sahip Forex hesaplarında, seçilen emtia ürününe göre lot değeri yatırımcı tarafından belirlenir. Ayrıca açılan yatırım pozisyonlarını kaldıraç oranı ile oluşturmak, daha yüksek hacimlerde kâr yapmaya yardımcı olabilir.

Forex piyasalarında yatırım için gerekli teminat tutarı, emtia için seçilen lot büyüklüğüne göre değişir. Bunun yanı sıra Forex’te hesaplamalar, emtianın gerçek değeri ve açılan işlem hacminin büyüklüğünün çarpılmasıyla gerçekleştirilir. Kaldıraçlı işlemlerde ise bulunan teminat değerinin kaldıraç oranına bölünmesiyle teminat tutarı bulunabilir.

Forex lot hesaplama nasıl yapılır?

Forex lot hesaplama formülü : Teminat = (Paritenin Piyasa Fiyatı x İşlem Hacmi x Lot) / Kaldıraç Oranı olarak tanımlanır. Formülde yer alan işlem hacmi döviz paritesine göre değişiklik gösterir.

0.01 lot ne kadar?

Mikro lot, 0,01 lot yani 1000 birime eşittir. Örneğni; EURUSD paritesinin fiyatının 1.1200 olduğunu varsayarsak 0,01 lotluk alım işlem hacmi 1000*1.1200= 1120$ büyüklüğüne eşit olur. Forex piyasasında işlem yapabilmeniz için hesabınızda minimum bir bakiyenin, yani yeterli teminat miktarının bulunması gerekmektedir.

Lot hesabı nasıl yapılır?

Yatırım açılan pozisyonun kaç birim olduğunu ifade eden lot hacminde, varlık türüne göre farklı hesaplamalar uygulanır. Borsa platformlarında hisse senedi değerlerinde 1 lot 1 TL olarak değerlendirilirken, Forex piyasası Euro paritesinde 1 lot 100.000 işlem birimi anlamına gelir. Bu sebeple yatırım hesabında bulunması gereken teminat tutarı, borsa türlerine göre farklıdır.

Lot hesaplaması nda, yatırım yapılacak emtianın birim fiyatı ve varlığın borsa içinde belirlenen lot hacminin çarpılması yeterlidir. Yatırımcılar hesapladıkları teminat tutarı oranında, alış veya satış pozisyonu açabilir.







