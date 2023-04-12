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Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 12 Nisan akaryakıt fiyat listesi güncellendi!

Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

15:26 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Benzin fiyatları

Benzin fiyatları

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından gece yarısından itibaren motorine zam yapıldı. 12 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?

12 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında

Benzinin litre fiyatı 22,42 TL

Motorinin litre fiyatı 21,09 TL

LPG litre fiyatı 10,22 TL

İstanbul Avrupa yakasında

Benzinin litre fiyatı 22,46 TL

Motorinin litre fiyatı 21,15 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 22,83 TL

Motorinin litre fiyatı 21,50 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzinin litre fiyatı 22,81 TL

Motorinin litre fiyatı 21,58 TL

LPG litre fiyatı 10,29 TL



#akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatları
#motorin
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