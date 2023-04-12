Benzin fiyatları
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından gece yarısından itibaren motorine zam yapıldı. 12 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar?
12 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakasında
Benzinin litre fiyatı 22,42 TL
Motorinin litre fiyatı 21,09 TL
LPG litre fiyatı 10,22 TL
İstanbul Avrupa yakasında
Benzinin litre fiyatı 22,46 TL
Motorinin litre fiyatı 21,15 TL
LPG litre fiyatı 10,53 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 22,83 TL
Motorinin litre fiyatı 21,50 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir Akaryakıt Fiyatları
Benzinin litre fiyatı 22,81 TL
Motorinin litre fiyatı 21,58 TL
LPG litre fiyatı 10,29 TL