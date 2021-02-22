2021 doğum parası ne kadar? Kimler doğum parası alabilir?

Çalışan annelere doğum nedeniyle doğum parası, çalışmayan annelere ise süt parası devlet tarafından ödenir. Peki doğum parası ne kadar, kimler doğum parası alabilir? İşte yanıtı.

Kimler Doğum Parası Ne Kadar?

Doğum parasının tutarı ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ardından üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL olarak belirlenmiştir.

Kimler Doğum Parası Alabilir?

Doğum parası alabilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da mavi kart sahibi olması gerekir. Yeni doğan her çocuk için bu yardım devlet tarafından yapılır. Fakat doğum yardımı için alınan para bir kereye mahsustur. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için bu yardım alınır. Bu tarihten önce doğmuş çocuklar için yapılan başvuru kabul edilmez.

REKLAM

Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum parası başvurusunu yaparken kişi nüfus müdürlüğüne gitmelidir. “Kimlik Paylaşım Sistemi” adındaki sisteme yeni doğan bebeğin kaydı yapılır. Bu kaydın ardından para yardımı için başvuru yapılabilir. Doğum yardımı başvuru dilekçesi yazılıp imzalanmalıdır. Ebeveynler tarafından yazılan dilekçe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da Sosyal Hizmet Merkezleri’ ne ulaştırılır. Yapılan başvuru “Doğum Yardımı Sistemi” içine girer ve ödeme sağlanır. Anne hizmet alımı yoluyla işe alınmış bile olsa bu başvuruyu yapabilir. Kamu kurum veya kuruluşlarında çalışan kişiler doğum için alınan yardımı iş yerleri üzerinden alır.

Doğum Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Doğum parasının şartları tamamlanıyorsa aile yardım için başvuru yapar. Doğum parası almak isteyen aile için gereken şartlar şu şekildedir:

REKLAM

• Çalışan kadın doğum izni başlamadan önce işten ayrılmamalıdır.

• Çalışan kadının sigortalılık halinin devam etmesi gerekir.

• Belirlenen sürede yani 112 gün içinde iş yerinde çalışmamanız gerekir.

• Doğumun gerçekleşmiş olması şarttır.

• Doğumun sonucunda bebeğin sağ kalması gerekir.

Doğum yapan bir kadın için sağlanan başka haklarda bulunur. 90 gün prim şartıyla kadının rapor parası alması sağlanabilir.

REKLAM

Doğum Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum parası sorgulama işlemi farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Doğum yardımı için şu sorgulama yöntemleri kullanılabilir:

• Anne ve baba kendisine en yakın olan PTT şubesine gider. Kimlik belgesi ile sorgulama işlemini PTT şubelerinde yaptırır. Herhangi bir PTT şubesinde bu işlem yapılabilir ve doğum yardımı sonucu öğrenilir.

• 444 1 788 numaralı telefonu arayarak PTT müşteri hizmetleri ile konuşulur. PTT şubesine gitmeye gerek kalmadan telefonla sorgulama işlemi tamamlanabilir. Gerekli kimlik bilgileri telefonun ucundaki görevliye verilir ve böylece müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama tamamlanır.

REKLAM

• Doğum yardımı sorgulanırken E-Devlet sistemi de kullanılabilir. Sisteme gerekli kimlik bilgileri ile giriş yapılır. Ardından sistemdeki arama kısmına “Doğum Parası Sorgulama” yazılmalıdır. Arama sonucunda çıkan sayfada doğum yardımı başvurusu ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. İnternet üzerinden kolayca sorgulama işlemi tamamlanmış olur.

• Yardım başvurusunun sonucunu öğrenmek isteyenler ALO 144 numaralı telefonu arayabilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan bu numarayla anne babalar başvuru sonucunun durumunu öğrenilir.

Doğum Parası Ne Kadar Sürede Yatar?

Doğum parasının yattığı süre genelde başvuru tarihine göre değişir. Başvuru yapıldıktan sonraki ay doğum parası ödemesi alınabilir. Ödeme PTT şubelerinden ya da ziraat bankasından temin edilebilir. Gerekli dilekçeyi yazıp başvuru yapan anne babalar yaklaşık bir ay bekledikten sonra doğum parasını alabiliyor. Kimlikleri ile PTT şubelerine gittiklerinde doğum yardımı için sorgulama işlemi yapabilirler. Devlet tarafından verilen bu yardım her çocuk için bir kereye mahsus olarak sağlanıyor.