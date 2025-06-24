2025 MSÜ seçim aşaması faaliyet takvimi: MSÜ 2025 fiziki yeterlilik testinde neler var? Sınavlar ne zaman? Getirilmesi gerekli belgeler Pdf

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Temini kapsamında seçim aşamaları, 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığında gerçekleştirilecektir. Adaylar, kendilerine belirtilen gün ve saatte sınav merkezinde hazır bulunmak zorundadır. Seçim süreci, evrak kontrolü, fiziki yeterlilik testi, kişilik değerlendirmesi, mülakat, psikomotor testi ve bazı adaylar için müzik yetenek sınavını kapsamaktadır.

Adayların katılacağı tarih, tercih ettikleri okul türüne göre değişmektedir:

Hava Harp Okulu: 01-05 Temmuz

Diğer Harp Okulları: 08-18 Temmuz

Astsubay MYO: 21-28 Temmuz

Bando MYO: 08-28 Temmuz

Hava Harp Okulu adayları, fiziki testin ardından psikomotor testine katılacak ve ardından mülakata alınacaktır. Bando MYO tercihi yapanlar, müzik yeteneği ve bilgisi sınavına katılacaklardır. Adayların sınavlara spor kıyafeti ile gelmeleri gerekmektedir. Müzik sınavında enstrümanlar adaylar tarafından getirilebilecektir (piyano ve bateri hariç). Ayrıca, MSÜ sınav puanına %10 ek avantaj verilen şehit/gazi yakını adayların bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Sınavlara dair tüm bilgi ve belgeler, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle erişilebilecektir.

Bu duyuru tebliğ niteliğindedir ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.





MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI ASKERÎ ÖĞRENCİ TEMİNİ DUYURUSU

1. Millî Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 01-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacaktır. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacaktır. Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacaktır.

4. Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılmıştır.

a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,

b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,

ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrılmıştır.

5. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),

2'nci gün : Psikomotor Testi (Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar katılacaktır),

3'üncü gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 400 m koşu),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

6. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

7. Fiziki Yeterlilik Testi hazırlık videosuna ulaşmak için tıklayınız.

8. Hava Harp Okulu adayları Psikomotor Testine katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2025 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

9. Hava Harp Okulu tercihi olan erkek ve kadın adaylar için boy-kilo standartları diğer harp okullarının standartlarından farklıdır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

10. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2025 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Mülakat sonrası sınava girmek istemeyen adaylar bu haklarından feragat edebilirler. Bu durumda tek tercihi Bando olan adayların adaylığı sonlandırılacaktır. Varsa diğer tercihleri için adaylıkları devam edecektir.

b. Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan erkek ve kadın tüm adaylara MSÜ sınav puanına bakılmaksızın çağrı yapılmıştır.

c. Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olan/olacak adaylardan, birinci tercihi Bando MYO olan kadın adaylara çağrı kontenjanını dolduracak şekilde, erkek adaylarda ise birinci tercihi Bando MYO olan adaylar ve tercihleri arasında Bando MYO olan adaylara çağrı kontenjanını dolduracak şekilde MSÜ-2025 genel puan türüne göre sıralanarak çağrı yapılmıştır.

11. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar sınav günü enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

12. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN'un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

13. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2025 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmaktadır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgelendiremeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

14. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

15. Sınav merkezine cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar ile girilmeyecek, nizamiyede belirtilen yerlere teslim edilecektir.

16. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

17. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

18. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

19. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

20. Adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi adayların kendi sorumluluğundadır. Adres ve iletişim bilgileri güncellemesine ihtiyaç duyan adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Tercih İşlemleri/Bilgilerim sekmesinden güncelleme işlemlerini yapabilecektir.

21. Adaylar temin faaliyetine ilişkin bilgi taleplerini, https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Tercih İşlemleri/Çağrı Takip sekmesinden yapabilecektir.

22. "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından,

a. 2025 MSÜ Başvuru Kılavuzuna,

b. Taban Puanlara,

c. Getirilmesi Gereken Belgelere,

ç. Kara Harp Okulu ulaşım bilgilerine,

d. Yurtlarla ilgi bilgilere ulaşabilirsiniz.