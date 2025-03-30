2025 PTT çalışma saatleri: PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 30 Mart 2025 Pazar itibarıyla PTT ve kargo şirketlerinin çalışma durumu merak ediliyor. Resmi tatil kapsamında PTT şubeleri ve PTT Kargo bugün hizmet vermeyecek. Özel kargo firmaları da genellikle bayramın ilk üç günü boyunca çalışmıyor. Ancak bazı firmalar, bayramın ilerleyen günlerinde kısıtlı hizmet verebilir. Bayram sonrası ilk iş günü olan 2 Nisan Salı itibarıyla PTT ve kargo hizmetleri yeniden aktif olacak.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart 2025 Pazar itibarıyla, PTT şubeleri ve PTT Kargo hizmetleri kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında, tüm kamu kurumları gibi PTT de bayram süresince hizmet vermeyecek. Özel kargo şirketleri de genellikle bayramın ilk günü çalışmıyor. Ancak bazı firmalar, bayramın ilerleyen günlerinde sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bayram sonrası 2 Nisan Salı günü itibarıyla kargo ve posta işlemleri normale dönecek.
PTT NE ZAMAN AÇILACAK?
PTT Kargo, arefe günü yarım gün yani saat 09.00 ile 12.30 arası hizmet veriyor. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek.
PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.