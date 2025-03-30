2025 PTT çalışma saatleri: PTT ne zaman açılacak, bayramda kapalı mı?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart 2025 Pazar itibarıyla, PTT şubeleri ve PTT Kargo hizmetleri kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında, tüm kamu kurumları gibi PTT de bayram süresince hizmet vermeyecek. Özel kargo şirketleri de genellikle bayramın ilk günü çalışmıyor. Ancak bazı firmalar, bayramın ilerleyen günlerinde sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bayram sonrası 2 Nisan Salı günü itibarıyla kargo ve posta işlemleri normale dönecek.