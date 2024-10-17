Araçlarda yer alan plakaların başındaki kodlar merak ediliyor. stanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir. Peki, 25 plaka kodu nerenin? 25 plaka kodu neresi ve hangi ile aittir?
Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Bu plakaların arasında yer alan 25 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alır. Vatandaşlar genel olarak 25 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 25 plaka nerenin? 25 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...
25 PLAKA NERENİN PLAKASI?
Araçlarda yer alan 25 plaka Erzurum iline aittir. 25 Plaka kodu, o aracın Erzurum iline kayıtlı olduğunu gösterir. Erzurum ilinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alırken bir bölümü Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Erzurum ili yüzölçümü 25.005 km
’dir. Erzurum ili, Türkiye’nin en fazla yüzölçümüne sahip olan dördüncü ilidir. Erzurum ili rakım seviyesi ise 1.853 metre yani 6.079 ft’dir. Erzurum ili Belediye Başkanı Mehmet Sekmen iken Erzurum Valisi Okay Memiş’tir.
25 PLAKA KODUNA SAHİP ERZURUM'UN NÜFUSU
Erzurum ilinde yapılan ilk nüfus sayımı 1927’de olmuştur. Bu yıldaki nüfus sayımına göre Erzurum toplam nüfusu 31.771’dir. Erzurum ilinde son yapılan nüfus sayımı 2020 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan sayıma göre
758.279 kişidir.
ERZURUM HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Erzurum ilinin bir bölümü Doğu anadolu Bölgesi’nde yer alırken diğer bölümü Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.
çevresi dağlar ile kaplıdır. Erzurum ili yüzölçümünün %12’si yayla, %20’si plata ve %64’ü dağlardan oluşur. Erzurum ilinin kuzeyinde Rize ve Artvin illeri, batısında Bayburt ve Erzincan illeri, doğusunda Kars ve Ağrı illeri, güneyinde ise Bingöl ve Muş illeri ile komşudur. Erzurum ilinin 20 ilçesi bulunur. Bu 20 ilçenin 8’i Karadeniz Bölgesi’nde kalırken 12’si Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
Erzurum ilinde sert bir karasal iklim görülür. Erzurum ili geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Erzurum ilinde toplam 460 bin hektar tarım arazisi bulunur.
arasında buğday, yonca, çayırotu, bal, elma, armut, ceviz, kayısı, erik, kiraz ve kızılcık bulunur.
Erzurum ili hem tarihi eserleri ile hem de doğal güzellikleri ile turistlerin dikkatini çeker. Genellikle kış mevsimi çok soğuk vey az mevsimi çok sıcak geçtiğinden Erzurum ilinin gezilmesi için bahar ayları tavsiye edilir.
şunlardır:
Sağlik içinde çok faydalı olan sulara sahip olan bir kaplıcadır. İl merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta yer alır.
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ:
Kış turizminde önemli bir yere sahiptir. bu mekanda birçok kış oteli bulunur. Kayak için pistler ve telesiyejler bulunur.
Erzurum ilinde şehir içinde arama yapılırken telefon alan koduna gerek yoktur. Şehirlararası sabit hat aramalarında telefon kodunun başına “0” yazılarak arama yapılması gerekir.
442’dir. Bir arama yapılmak istendiğinde 0442 girilmelidir.
Erzurum ili posta kodu 5 hanelidir. Bu kodun ilk iki hanesi sabitken son üç hanesi ilçelere göre değişkenlik gösterir.
25000’dır. Erzurum posta kodunun ilçelere göre değişikliği şöyledir:
Aşkale için posta kodu 25500
Aziziye(ılıca) için posta kodu
Çat için posta kodu 25750
Hınıs için posta kodu 25600
Horasan için posta kodu 25800
İspir için posta kodu 25900
Karaçoban için posta kodu 25610
Karayazı için posta kodu 25830
Köprüköy için posta kodu 25320
Narman için posta kodu 25530
Oltu için posta kodu 25400
Olur için posta kodu 25650
Palandöken için posta kodu 25090
Pasinler için posta kodu 25300
Pazaryolu için posta kodu 25930
Şenkaya için posta kodu 25370
Tekman için posta kodu 25560
Tortum için posta kodu 25460
Uzundere için posta kodu 25440
Yakutiye için posta kodu 25040
Erzurum ilinde 20 ilçe ve 21 belediye bulunur bu belediyelere bağlı 1184 mahalle bulunur.
şunlardır:
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Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
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