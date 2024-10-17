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25 Plaka Nerenin? 25 Plaka Kodu Neresi ve Hangi il? Araçların plaka kodları

25 Plaka Nerenin? 25 Plaka Kodu Neresi ve Hangi il? Araçların plaka kodları

15:3817/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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25 Plaka Kodu
25 Plaka Kodu

Araçlarda yer alan plakaların başındaki kodlar merak ediliyor. stanbul'un plaka kodu 34 iken, Ankara 06 plaka koduna sahiptir. Bu kodlar, hem araç sahipleri hem de trafikte yer alan diğer sürücüler için şehirlerarası bilgilendirici bir işlev görür. Plaka kodları aynı zamanda trafik denetimlerinde de önemli bir rol oynar ve bu sayede araçların kayıtlı olduğu iller hızlı bir şekilde tespit edilir. Peki, 25 plaka kodu nerenin? 25 plaka kodu neresi ve hangi ile aittir?

Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Bu plakaların arasında yer alan 25 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alır. Vatandaşlar genel olarak 25 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 25 plaka nerenin? 25 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...

25 PLAKA NERENİN PLAKASI?

Araçlarda yer alan 25 plaka Erzurum iline aittir. 25 Plaka kodu, o aracın Erzurum iline kayıtlı olduğunu gösterir. Erzurum ilinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alırken bir bölümü Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Erzurum ili yüzölçümü 25.005 km
2
’dir. Erzurum ili, Türkiye’nin en fazla yüzölçümüne sahip olan dördüncü ilidir. Erzurum ili rakım seviyesi ise 1.853 metre yani 6.079 ft’dir. Erzurum ili Belediye Başkanı Mehmet Sekmen iken Erzurum Valisi Okay Memiş’tir.

25 PLAKA KODUNA SAHİP ERZURUM'UN NÜFUSU

Erzurum ilinde yapılan ilk nüfus sayımı 1927’de olmuştur. Bu yıldaki nüfus sayımına göre Erzurum toplam nüfusu 31.771’dir. Erzurum ilinde son yapılan nüfus sayımı 2020 yılında yapılmıştır. Bu yılda yapılan sayıma göre
Erzurum nüfusu
758.279 kişidir.

ERZURUM HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Erzurum ilinin bir bölümü Doğu anadolu Bölgesi’nde yer alırken diğer bölümü Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.
Erzurum bölgesi
çevresi dağlar ile kaplıdır. Erzurum ili yüzölçümünün %12’si yayla, %20’si plata ve %64’ü dağlardan oluşur. Erzurum ilinin kuzeyinde Rize ve Artvin illeri, batısında Bayburt ve Erzincan illeri, doğusunda Kars ve Ağrı illeri, güneyinde ise Bingöl ve Muş illeri ile komşudur. Erzurum ilinin 20 ilçesi bulunur. Bu 20 ilçenin 8’i Karadeniz Bölgesi’nde kalırken 12’si Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

ERZURUM TARIM ÜRÜNLERİ

Erzurum ilinde sert bir karasal iklim görülür. Erzurum ili geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Erzurum ilinde toplam 460 bin hektar tarım arazisi bulunur.
Erzurum tarım ürünleri
arasında buğday, yonca, çayırotu, bal, elma, armut, ceviz, kayısı, erik, kiraz ve kızılcık bulunur.

ERZURUM GEZİLECEK YERLER

Erzurum ili hem tarihi eserleri ile hem de doğal güzellikleri ile turistlerin dikkatini çeker. Genellikle kış mevsimi çok soğuk vey az mevsimi çok sıcak geçtiğinden Erzurum ilinin gezilmesi için bahar ayları tavsiye edilir.
Erzurum gezilecek yerler
şunlardır:
PASİNLER KAPLICASI:
Sağlik içinde çok faydalı olan sulara sahip olan bir kaplıcadır. İl merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta yer alır.
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ:
Kış turizminde önemli bir yere sahiptir. bu mekanda birçok kış oteli bulunur. Kayak için pistler ve telesiyejler bulunur.

ERZURUM TELEFON KODU

Erzurum ilinde şehir içinde arama yapılırken telefon alan koduna gerek yoktur. Şehirlararası sabit hat aramalarında telefon kodunun başına “0” yazılarak arama yapılması gerekir.
Erzurum telefon kodu
442’dir. Bir arama yapılmak istendiğinde 0442 girilmelidir.

ERZURUM POSTA KODU

Erzurum ili posta kodu 5 hanelidir. Bu kodun ilk iki hanesi sabitken son üç hanesi ilçelere göre değişkenlik gösterir.
Erzurum posta kodu
25000’dır. Erzurum posta kodunun ilçelere göre değişikliği şöyledir:

Aşkale için posta kodu 25500

Aziziye(ılıca) için posta kodu

Çat için posta kodu 25750

Hınıs için posta kodu 25600

Horasan için posta kodu 25800

İspir için posta kodu 25900

Karaçoban için posta kodu 25610

Karayazı için posta kodu 25830

Köprüköy için posta kodu 25320

Narman için posta kodu 25530

Oltu için posta kodu 25400

Olur için posta kodu 25650

Palandöken için posta kodu 25090

Pasinler için posta kodu 25300

Pazaryolu için posta kodu 25930

Şenkaya için posta kodu 25370

Tekman için posta kodu 25560

Tortum için posta kodu 25460

Uzundere için posta kodu 25440

Yakutiye için posta kodu 25040

ERZURUM İLÇELERİ

Erzurum ilinde 20 ilçe ve 21 belediye bulunur bu belediyelere bağlı 1184 mahalle bulunur.
Erzurum ilçeleri
şunlardır:

Aşkale

Aziziye(ılıca)

Çat

Hınıs

Horasan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Narman

Oltu

Olur

Palandöken

Pasinler

Pazaryolu

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

Yakutiye

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