32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2025: 32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman?

12 bin polis adayının belirleneceği 32. Dönem POMEM kapsamında yürütülen alım süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ön başvuruların sona ermesinin ardından fiziki yeterlilik sınavlarıyla elemeye tabi tutulan adaylar, şimdi de sözlü mülakat tarihleri için geri sayıma geçti. Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği mülakatlar, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Adaylar, sınav takviminin ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, resmi duyurular için gözler akademinin internet sitesine çevrildi.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32.Dönem POMEM kapsamında yapılacak 12 bin polis alımı süreci devam ederken, sözlü mülakat tarihleri için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki dönemlere bakıldığında mülakat sonuçlarının haziran ayında açıklanması bekleniyor.