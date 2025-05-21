32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI 2025: 32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman?

Polis olmak isteyen binlerce adayın başvuruda bulunduğu 32. Dönem POMEM kapsamında 12 bin kişilik kontenjan için süreç işlemeye devam ediyor. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından fiziki yeterlilik aşamasına geçen adaylar, şimdi ise sözlü mülakatların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen alım takvimine ilişkin güncel açıklama beklenirken, sözlü sınavların detayları ve tarihleri önümüzdeki günlerde netleşecek. Adaylar, gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeyi sürdürüyor.
12 bin polis adayının belirleneceği 32. Dönem POMEM kapsamında yürütülen alım süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ön başvuruların sona ermesinin ardından fiziki yeterlilik sınavlarıyla elemeye tabi tutulan adaylar, şimdi de sözlü mülakat tarihleri için geri sayıma geçti. Polis Akademisi Başkanlığı'nın gerçekleştireceği mülakatlar, sürecin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Adaylar, sınav takviminin ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, resmi duyurular için gözler akademinin internet sitesine çevrildi.
POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
32.Dönem POMEM kapsamında yapılacak 12 bin polis alımı süreci devam ederken, sözlü mülakat tarihleri için geri sayım sürüyor. Polis Akademisi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, önceki dönemlere bakıldığında mülakat sonuçlarının haziran ayında açıklanması bekleniyor.
Parkur sınavlarının ardından gerçekleştirilen sözlü mülakat süreci, geçtiğimiz yıl 26 Haziran’da duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi öngörülüyor. Adaylar, mülakat tarihleri ve sonuçlarını Polis Akademisi’nin www.pa.edu.tr adresinden takip edebilecek. Henüz mülakat sonuçları açıklanmadı, resmi duyuru geldiğinde erişime açılacak.