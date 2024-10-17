Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 48 nerenin plakası? 48 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

48 plaka nerenin plakası?

Türkiye'de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Bu plakalardan biri olan 48 plaka kodu Muğla iline aittir. 48 Plaka kodu olan araçlar, Muğla iline kayıtlı demektir.

Muğla Marmaris, Milas, Datça, Bodrum ve Dalaman gibi tatil beldeleri ile ünlüdür. Ülkemizde yer alan en kalabalık yirmi dördüncü şehirdir.

Antik Kara ismi verilen bölgenin en eski yerleşim alanlarından biridir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Üniversite, sanayi bölgelerinin kurulması ve turizm bölgeyi geliştiren etkenler arasındadır.

48 Plakaya Sahip Muğla’nın Nüfusu

Muğla’nın nüfusu 1.000.773 şeklinde ölçülmüştür ve bu sayının 507.504 kişi erkek, 492.269 kişisi kadınlardan oluşur. 181.541 kişiyle ne kalabalık ilçesi Bodrum’ dur. Onu 167.114 kişi ile Fethiye ve 143.254 kişi ile Milas takip eder.

En az nüfuslu olan ilçeler ise 10.871 kişi ile Kavaklıdere ve 23.711 kişi ile Datça’dır. Muğla , 2012 yılından beri büyükşehir unvanına sahip bir ildir.

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Bodrum’dur. Nüfus artış oranı ise en fazla Datça ve en az Menteşe ilçelerindedir.

Muğla Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri

Muğla’nın bölgesi Ege Bölgesi’dir. Güneyi Akdeniz ile batısı Ege Denizi ile çevrilidir. Aynı zamanda kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve Burdur ve doğusunda Antalya bulunur.

Akdeniz iklimi etkisinde olan ilde dağlar şehre paralel uzanır. Metrekareye 1000 mm’den fazla yağış düşer ve orman bakımından zengin bir bitki örtüsü vardır.

1479 km deniz kıyısı bulunan Muğla ülkemizin en uzun sahiline sahiptir. Bafa ve Köyceğiz Gölü burada bulunur. Çine Çayı, Dalaman Çayı ve Esen Çayı da önemli akarsu kaynaklarındandır. Muğla Hava Durumu için yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı olarak geçer.

Muğla’nın Tarım Ürünleri

Akdeniz iklimi görülen Muğla’nın tarım ürünleri çok çeşitlidir. Ortaca, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde narenciye yetiştiriciliği yapılır.

Portakal, limon, greyfurt ve mandalina önemli tarım ürünleri arasında bulunur. Ayrıca buğday, arpa, mısır gibi tahıllar ve susam anason, tütün, pamuk gibi ürünler yetiştirilir.

Arıcılık için ön planda olan illerden biri olan Muğla aynı zamanda çam balı üretimi de yapar. Zeytincilik konusunda da gelişmiş bir ildir. Tüm bunlara ek olarak elma, üzüm, armut, şeftali, erik, bâdem, incir tarım ürünleri yetiştirilir.

Muğla’da Gezilecek Yerler

Turizmin en çok geliştiği yerlerden biri olan Muğla’da gezilecek yerleri arasında plajlar ve doğal güzellikler başta gelir.

Eski Datça sokaklarından gezmek, Sedir Adası’na gitmek, Uyku Vadisi’nde kamp yapmak tercih edilebilir. Zeki Müren Sanat Müzesi, Muğla Müzesi ziyaret edilebilir. Muğla’ da gezilecek başlıca noktalar şunlardır:

Kelebek Vadisi

80 binden fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan vadi Babadağ eteklerinde bulunur. Manzarası ile büyüleyici bir yerdir.

Kabak Koyu

Muğla ilinin en güzel koylarından olan kızıl çam ormanları arasında bir bölgedir. Şelaleler ve yeşillikler seven birçok turistin uğrak noktasıdır.

Muğla’nın Telefon Kodu

Muğla’nın telefon kodu 252 şeklindedir. 0252 telefon alan kodu kullanılarak Muğla ilindeki sabit hatlara arama yapılabilir. Aynı şekilde gelen çağrılarda bu alan kodu varsa Muğla ilinden arandığınızı gösterir.

Muğla iline ait namaz saati detayları için Muğla namaz vakitleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Muğla’nın Posta Kodu

Muğla’nın posta kodu 48000 şeklindedir. 13 ilçesi bulunan Muğla ilinin her ilindeki posta kodu farklıdır. İlçelerin posta kodları genelde plaka ile başlar. Muğla ilçeleri ve posta kodları şu şekildedir:

Bodrum: 48470

Dalaman: 48770

Datça: 48900

Fethiye: 48375

Kavaklıdere: 48585

Köyceğiz: 48803

Marmaris: 48706

Menteşe: 48040

Milas: 48210

Ortaca: 48840

Seydikemer: 48360

Ula: 48650

Yatağan: 48516

Muğla'da en son seçim sonuçları detaylarını merak ediyorsanız Muğla seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

Muğla’nın İlçeleri

Büyükşehirlerden biri olan Muğla’nın ilçeleri 13 tanedir. Muğla ilinde bulunan 13 ilçe şu şekilde sıralanabilir:

Bodrum

Dalaman

Datça

Fethiye

Kavaklıdere

Köyceğiz

Marmaris

Milas

Menteşe

Ortaca

Seydikemer

Ula

Yatağan

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