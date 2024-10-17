Araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Plakaların başındaki kodlar araçların kayıtlı olduğu şehri gösterir. Peki, 48 plaka nerenin, neresi? Araçların 48 plaka kodu hangi ilin plakası?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 48 nerenin plakası? 48 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
48 plaka nerenin plakası?
Türkiye'de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Bu plakalardan biri olan 48 plaka kodu Muğla iline aittir. 48 Plaka kodu olan araçlar, Muğla iline kayıtlı demektir.
Muğla Marmaris, Milas, Datça, Bodrum ve Dalaman gibi tatil beldeleri ile ünlüdür. Ülkemizde yer alan en kalabalık yirmi dördüncü şehirdir.
Antik Kara ismi verilen bölgenin en eski yerleşim alanlarından biridir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Üniversite, sanayi bölgelerinin kurulması ve turizm bölgeyi geliştiren etkenler arasındadır.
48 Plakaya Sahip Muğla’nın Nüfusu
Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Bodrum’dur. Nüfus artış oranı ise en fazla Datça ve en az Menteşe ilçelerindedir.
Muğla Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Akdeniz iklimi etkisinde olan ilde dağlar şehre paralel uzanır. Metrekareye 1000 mm’den fazla yağış düşer ve orman bakımından zengin bir bitki örtüsü vardır.
Muğla’nın Tarım Ürünleri
Portakal, limon, greyfurt ve mandalina önemli tarım ürünleri arasında bulunur. Ayrıca buğday, arpa, mısır gibi tahıllar ve susam anason, tütün, pamuk gibi ürünler yetiştirilir.
Arıcılık için ön planda olan illerden biri olan Muğla aynı zamanda çam balı üretimi de yapar. Zeytincilik konusunda da gelişmiş bir ildir. Tüm bunlara ek olarak elma, üzüm, armut, şeftali, erik, bâdem, incir tarım ürünleri yetiştirilir.
Muğla’da Gezilecek Yerler
Eski Datça sokaklarından gezmek, Sedir Adası’na gitmek, Uyku Vadisi’nde kamp yapmak tercih edilebilir. Zeki Müren Sanat Müzesi, Muğla Müzesi ziyaret edilebilir. Muğla’ da gezilecek başlıca noktalar şunlardır:
Kelebek Vadisi
80 binden fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan vadi Babadağ eteklerinde bulunur. Manzarası ile büyüleyici bir yerdir.
Kabak Koyu
Muğla ilinin en güzel koylarından olan kızıl çam ormanları arasında bir bölgedir. Şelaleler ve yeşillikler seven birçok turistin uğrak noktasıdır.
Muğla’nın Telefon Kodu
Muğla’nın Posta Kodu
- Bodrum: 48470
- Dalaman: 48770
- Datça: 48900
- Fethiye: 48375
- Kavaklıdere: 48585
- Köyceğiz: 48803
- Marmaris: 48706
- Menteşe: 48040
- Milas: 48210
- Ortaca: 48840
- Seydikemer: 48360
- Ula: 48650
- Yatağan: 48516
Muğla’nın İlçeleri
- Bodrum
- Dalaman
- Datça
- Fethiye
- Kavaklıdere
- Köyceğiz
- Marmaris
- Milas
- Menteşe
- Ortaca
- Seydikemer
- Ula
- Yatağan