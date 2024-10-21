56 plaka nerenin sorusunun yanıtını ve şehirle ilgili detayları haberimizde derledik. Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller vardır. Bu plakaların arasında 56 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 56 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 56 plaka nerenin? İşte detaylar...

56 PLAKA NERENİN?

56 plaka nerenin sorusunun yanıtı Siirt’tir. Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır ve 56 plaka da Siirt iline aittir. Siirt'in yedi ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler de merkez ile aynı kodu yani 56 plaka kodunu kullanmaktadır.

Siirt ili birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Fakat engebeli yer şekilleri ve dağlık alanlar ilin gelişimini olumsuz etkilemiştir.

Hem ulaşım yollarının artması hem de bir merkez haline gelmesi coğrafik nedenlerle zorlaşmıştır. Siirt ilinde Neolitik döneminden Helenistik döneme kadar farklı tarihi kalıntılar bulunur.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kültürel yapısı şekillenmiştir. Nüfusunun %72,4’ ü şehirlerde yaşar. İlin denizden yüksekliği 887 metre şeklindedir.

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SİİRT’İN NÜFUSU

Siirt’in nüfusu 331.070 ölçülmüştür ve bu sayının %51,03’ ü erkek, %48,97’ si kadın kişilerden oluşur. Sayısal olarak baktığımızda 168.939 erkek ve 162.131 kadın bulunur.

Siirt ilinin yüz ölçümü 5.499 kilometrekaredir ve bir kilometrekare başına 60 insan düşer. En fazla nüfus oranı %51,23 ile Merkez ilçesinde yer alır. En düşün nüfus oranı %1,28 ile Tillo ilçesi bulunur.

Merkez ilçesinin nüfusu 169.615 kişidir, Tillo ilçesinin ise 4.239 kişidir. Siirt ilinde 7 ilçe, 12 belediye vardır. Ayrıca 274 köyü bulunur.

SİİRT HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Yüksek dağ ve platolardan oluşan Siirt’in bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Siirt ili doğuda Şırnak ve Van, batıda Batman, kuzeyde Batman ve Bitlis, güneyde Mardin ve Şırnak İlleri ile çevrili haldedir. Birden yükselen doğu be kuzey kesimlerden bol yağış görülür.

Doğudan Siirt Doğusu Dağları ve kuzeyden Muş Güneyi Dağları ile çevrili olması Dicle Irmağı için önemli bir su toplama alanı oluşturur. Dört mevsim Karasal iklim özellikleri belirgindir.

SİİRT’İN TARIM ÜRÜNLERİ

Siirt’in tarım ürünleri arasında çeşitli ürünler bulunur. Fakat ildeki asıl geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu nedenle tarımsal üretimin yoğunluğu fazla değildir.

Siirt ilinde üretilen tarım ürünlerinin başında buğday, arpa, pirinç, mercimek, tütün, nohut ve soğan vardır. Meyvecilik alanı gelişmiştir.

Hatta Türkiye’nin nar üretiminin beşte biri bu ilden çıkar. Bu miktar yaklaşık olarak 8-10 bin ton civarındadır. Bunun yanında üzüm, zerdali, ceviz, antepfıstığı ve badem yetiştiriciliği yapılır.

SİİRT’TE GEZİLECEK YERLER

Anadolu ve Mezopotamya’nın kesiştiği yer Siirt’in gezilecek yerleri başında tarihi kalıntılar vardır. Bunun yanında doğa güzellikler de görmeye değerdir.

Botan Mağarası ve Botan Kanyonu ilgi çeken yerlerdendir. Kaplıca sevenler Sağlarca Kaplıcası’ na gidebilir. Siirt ilinde gezilecek bazı yerler şunlardır:

Tillo Kalesi Cam Seyir Terası

2016 yılında açılmış olan seyir terası manzarası ile ziyaretçileri etkiler.

Rasıl Hacar

Delikli taş adıyla da bilinen bu yer Hacar tepesinde bulunur. Tabiat manzarası izlemeyi sevenlerin sık ziyaret ettiği bir yerdir.

SİİRT’İN TELEFON KODU

Siirt’in telefon kodu olarak 484 kullanılır. 0484 numaralı alan kodu ile bu şehre arama yapılabilir. Türkiye’de her ilin sahip olduğu bir telefon alan kodu vardır.

Siirt ilindeki sabit hatlara ulaşmak için bu alan kodu kullanılmalıdır.

SİİRT’İN POSTA KODU

Türkiye’de her ilin kendine ait bir posta kodu vardır. Güneydoğu’da bulunan illerimizden Siirt’in posta kodu 56000 şeklindedir. Siirt ilindeki ilçelerinde kendine ait bir posta numarası bulunur.

Siirt ilindeki yedi ilçenin posta kodları şu şekildedir:

Aydınlar: 56870

Baykan: 56460

Eruh: 56800

Kurtalan: 56540

Pervari: 56700

Siirt Merkez: 56210

Şirvan: 56760

SİİRT’İN İLÇELERİ

Siirt’in ilçeleri bir tanesi merkez olmak üzere yedi tanedir ve nüfus yoğunluğu en fazla ilçelerinde bulunur.

Siirt ilindeki yedi ilçe şu şekilde sıralanabilir:

Siirt Merkez

Baykan

Eruh

Kurtalan

Pervari

Şirvan

Tillo