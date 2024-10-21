55 plaka nerenin sorusunun yanıtını ve şehirle ilgili detayları haberimizde derledik. Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller vardır. Bu plakaların arasında 55 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 55 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 55 plaka nerenin? İşte detaylar...

55 PLAKA NERENİN?

55 plaka nerenin sorusunun yanıtı Samsun’dur. Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu vardır ve 55 plaka da Samsun iline aittir. Samsun'un on yedi ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler de merkez ile aynı kodu yani 55 plaka kodunu kullanmaktadır.

Samsun Merkez İlçe Plaka Kodları

55 AC 001 » 55 AZ 999

55 C 0001 » 55 C 3500

55 D 0001 » 55 D 4000

55 DA 001 » 55 DZ 999

55 EA 001 » 55 ES 999

55 EV 001 » 55 EZ 999

55 FB 001 » 55 FB 999

55 GS 001 » 55 GS 999

55 K 0001 » 55 K 3500

55 LA 001 » 55 LZ 999

55 M 0001 » 55 M 4000

55 MA 001 » 55 MA 999

55 SA 001 » 55 SZ 999

55 T 0001 » 55 T 4000

55 TS 001 » 55 TS 999

Samsun ilinin bilinen en eski halkı Kaşkalar olarak bilinir. Türkiye’nin en yüksek nüfuslu on altıncı ili konumundadır. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması nedeniyle Türkiye tarihinde özel bir yeri vardır. “Atatürk’ün Şehri” olarak anılır. Ekonomisinin büyük bir kısmı ticaret ve sanayiye dayanılır. Ticari amaçlı olarak kullanılan limanın yanında gelişmiş bir karayolu ulaşımı da vardır.

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SAMSUN’UN NÜFUSU:

Karadeniz’e kıyısı olan Samsun’un nüfusu 1.356.076 şeklinde ölçülmüştür. Bu sayının 670.675’ i erkek kişilerden, 685.404’ ü kadın kişilerden oluşur. sahip olduğu 9.352 kilometrekare yüz ölçümünde bir kilometrekare başına 145 kişi düşer. Nüfusu genel olarak artma eğilimindedir. En kalabalık ilçesi olan İlkadım 336.501 nüfusa sahiptir, bu da toplam nüfusun %24,81’ i eder. En az nüfuslu ilçe ise 8.703 kişi ile Yakakent’ dir.

SAMSUN HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Orta Karadeniz denilen kısımda bulunan Samsun’un bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir. Coğrafyası içindeki %45’ lik alan dağlardan, %37’ lik alan platolardan ve %18’ lik alan ovalardan oluşur. Ordu, Sinop, Amasya, Çorum ve Tokat illeri ile komşudur. Samsun zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Çoğunlukla dağıl alanlarda ormanlar görülür. Sahil kesimlerinde tipik olan Karadeniz iklimi yaşanırken iç bölgelerde Karasal iklimin etkisi artabiliyor. Terme Çayı, Mert Irmağı, Kürtün Çayı, Miliç Irmağı, Tersakan Çayı ve Uluçay gibi su kaynakları vardır. Kızılırmak ve Yeşilırmak sayesinde oluşmuş deltalar bulunur.

SAMSUN’UN TARIM ÜRÜNLERİ:

Samsun’un tarım ürünleri arasında tahıllar, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar, baklagiller ve yumru bitkiler bulunur. Samsun ilinde tarım önemli bir geçim kaynağıdır. Buğday, baklagil, şekerpancarı, soya, ayçiçeği ve tütün ürünleri üretilir. Yetiştirilen sebzeler arasında lahana, patlıcan, biber, yeşil fasulye, hıyar, pırasa, domates, kabak, karpuz, kavun, marul, ıspanak ve karnabahar bulunur. Meyve olarak da fındık, kiraz, şeftali, elma, armut ve kivi yetiştirilir.

SAMSUN’DA GEZİLECEK YERLER:

Kurtuluş Savaşı döneminde önemli noktalardan biri olan Samsun’un gezilecek yerleri öncelikle tarihi alanlardır. Samsun Kalesi, Samsun Saat Kulesi, Fazıl Ahmet Paşa Medresesi gibi tarihi eserler bulunur. Aynı zamanda Dündartepe Höyüğü, İkiztepe Höyüğü gibi doğal alanlar ve Aminos Tepesi gibi manzaralı yerler vardır. Samsun ilinde gezilecek simgesel alanlar şunlardır:

Bandırma Vapuru Müzesi

Kurtuluş Savaşı zamanında kullanılan geminin örneği yapılarak müze haline getirilmiştir.

Samsun Atatürk Anıtı

1932 yılında açılışı yapılan heykel Samsun’a ayak basılan noktada bulunur. Heykelde at üstünde bir Atatürk tasviri vardır.

SAMSUN’UN TELEFON KODU:

Samsun’un telefon kodu 362 şeklindedir. Samsun iline yapılacak olan aramalarda 0362 telefon kodu kullanılmalıdır. Aynı şekilde size gelen çağrılarda da bu kodun olması Samsun ilinden arandığınızı gösterir.

SAMSUN’UN POSTA KODU:

Samsun’un posta kodu 55000 olarak belirlenmiştir. Ülkemizde her ilin kendine ait bir posta numarası vardır. Samsun ilinde yer alan ilçelerin de posta numaraları birbirinden farklıdır. Samsun’daki on yedi ilçenin posta numaraları şu şekildedir:

Alaçam: 55800

Asarcık: 55860

Atakum: 55200

Ayvacık: 55550

Bafra: 55400

Canik: 55080

Çarşamba: 55515

Havza: 55715

İlkadım: 55070

Kavak: 55850

Ladik. 55760

Ondokuzmayıs(ballıca): 55421

Salıpazarı: 55530

Tekkeköy: 55320

Terme: 55600

Vezirköprü: 55900

Yakakent: 55810

SAMSUN’UN İLÇELERİ:

Büyükşehir unvanına sahip otuz ilden biri olan Samsun’un ilçeleri on yedi tanedir. Samsun ilinde bulunan ilçeler şu şekilde sıralanabilir:

19 Mayıs

Alaçam

Asarcık

Atakum

Ayvacık

Bafra

Canik

Çarşamba

Havza

İlkadım

Kavak

Ladik

Salıpazarı

Tekkeköy

Terme

Vezirköprü

Yakakent