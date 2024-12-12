6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen

'de, afetzedeler için köy konutlarının inşası hızla devam etmektedir. Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hem merkezde hem de ilçelerde köy tipi afet konutları inşa edilmekte.