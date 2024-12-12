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Osmaniye’de afetzede köy konutları teslim tarihi açıklandı

Osmaniye’de afetzede köy konutları teslim tarihi açıklandı

13:3312/12/2024, Perşembe
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TOKİ deprem köy evleri teslim tarihi
TOKİ deprem köy evleri teslim tarihi

Osmaniye Merkeze bağlı Dereli ve Çona köylerinde, afetzedeler için yapılan köy konutlarında çalışmalar hızla sürüyor. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, hafif çelik yapı üzerine yapılan köy konutlarımızı ocak ayı sonuna kadar teslimini gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen
'de, afetzedeler için köy konutlarının inşası hızla devam etmektedir. Bu kapsamda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hem merkezde hem de ilçelerde köy tipi afet konutları inşa edilmekte.

Osmaniye’de afetzede köy konutları ne zaman teslim edilecek?

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, Dereli, Çona ve Dervişli 1. etap ve 2. etap köy konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Hafif çelik yapı üzerine yapılan köy konutlarımızı ocak ayı sonuna kadar teslimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Konutlarımız çok sağlam, depreme dayanıklı ve hemşerilerimizin rahat edebilecekleri şekilde yapılıyor. Bu konutları hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşerilerimize teslim etme gayreti içinde çalışıyoruz.

Osmaniye afedzede köy evlerinde son durum nedir?

İnşaatın altyapı hizmetleri İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Burada 26 konutun yüzde 75'i tamamlanmış durumda, iki konut daha ekledik, onların da temeli atıldı, başlandı. Buradaki bütün konutlarımızı inşallah Ocak ayında teslim edeceğiz. Konutlarımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Osmaniye'de depremzede vatandaşlar için toplamda 270 ahır ve yöresel mimariye uygun 1356 köy evi yapılacak.



#TOKİ
#osmaniye
#deprem konutları

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