Türkiye Kart, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Kart, 2016 yılında tüm üniversitelerin öğrencilerine açık hale gelmiştir. Türkiye Kart, Türkiye'de öğrenci kimliğinin ve öğrenci indirimlerinin tek bir kartta toplanması amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye Kart başvuruları için ayrıntılar merak ediliyor.

TÜRKİYE KART İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de birçok ilde geçerli olacak olan Türkiye Kart, ulaşımda vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Türkiye Kart ile vatandaşlar gittikleri her şehirde ayrı bir ödeme aracı olarak kullanılan toplu taşıma kartlarına artık ihtiyaç duymayacak. Peki, Türkiye Kart nedir, başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart; ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştirmiş halidir.

TÜRKİYE KART NE İŞE YARAR?

Türkiye Kart'ın özellikleri şunlardır:

Türkiye'deki tüm üniversitelerin öğrencileri tarafından kullanılabilir.

Kart, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanmak için kullanılabilir.

Kart, temassız ödeme özelliğine sahiptir.

Kart, kaybolması veya çalınması durumunda iptal edilebilir.

Türkiye Kart'a başvurmak için, öğrenci kimliğinizin ve bir adet vesikalık fotoğrafınızın olması gerekmektedir. Başvuruyu, üniversitenizin öğrenci işlerine veya Türkiye Kart web sitesinden yapabilirsiniz.

Türkiye Kart'ın avantajları şunlardır:

Öğrencilere, yurtiçi ve yurtdışında öğrenci indirimlerinden faydalanma imkanı sağlar.

Öğrencilerin, öğrenci kimliklerini taşımalarına gerek kalmadan indirimlerden faydalanmalarını sağlar.

Öğrencilerin, kartlarını temassız ödeme özelliğiyle kullanabilmelerini sağlar.

Öğrencilerin, kartlarını kaybolması veya çalınması durumunda iptal edebilmelerini sağlar.

Türkiye Kart, Türkiye'deki öğrencilerin daha kolay ve rahat bir şekilde öğrenci indirimlerinden faydalanmalarını sağlayan önemli bir uygulamadır.

TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "2025 yılında Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye geçireceğiz. ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINACAK?

PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek. Başvurular; Türkiye genelinde tüm PTT Şubeleri ve Türkiye Kart mobil uygulaması veya Türkiye Kart internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE GEÇERLİ?

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere 18 kentin yıl sonuna kadar uygulamaya dahil edileceğini söyledi.

TÜRKİYE KART BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart başvuru ücretlerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek.” ifadelerini kullandı.



