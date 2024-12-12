İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı: İlave tediye 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak 2024?

"İlave tediye 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerinin merakla beklediği ilave tediye ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Peki, milyonlarca kamu işçisinin maaşlarına ek olarak yapılan bu ödemeler hangi tarihlerde hesaplara yatacak? İşte ilave tediye ödemelerine dair merak edilen detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısını yakın zamanda gerçekleştirecek. 2024 yılına ilişkin ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran’da hesaplara yatırılmıştı. Kamu çalışanlarının beklediği ek ödemenin ikinci taksiti için Aralık ayı işaret edildi. Ödemelerin kesin tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısını yakın zaman içinde yapacak.
2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenmişti. Kamu çalışanları ek ödemelerin 2. taksit ödemesi için aralık ayı işaret edilmişti.
ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU
Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.