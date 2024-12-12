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Meteoroloji 2 ilçeyi uyararak duyurdu: Ankara'da ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji 2 ilçeyi uyararak duyurdu: Ankara'da ne zaman kar yağacak?

14:1312/12/2024, Perşembe
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Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haberleri yakından takip ediliyor. Son dakika hava durumu araştırması yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık Ankara hava durumu tahminlerini paylaştı. Ankara'da ne zaman kar yağacak? İşte Ankara için beklenen hava durumu tahmini...

Meteoroloji'nin uyarısına göre birçok ilde de kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de kuvvetli yağmur yağacak. Kar yağışı uyarısı da yapıldı. Kar yağacak iller belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının etkili olacağı tarihi de açıkladı. Ankara'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA HAVA DURUMU

Çarşamba Sağanak Yağışlı 6°C 12°C

Perşembe Yağmurlu 5°C 6°C

Cuma Sisli 2°C 3°C

Cumartesi Sisli 2°C 3°C

Pazar Karla Karışık Yağmurlu -1°C 5°C

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

12 Aralık 2024 Perşembe günü, Başkent Ankara’da kışın yüzünü iyiden iyiye

göstermeye başladığı bir gün yaşayacağız. İl genelinde hava koşulları oldukça

değişkenlik gösterecek. Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde kar yağışı

beklenirken, diğer tüm ilçelerde yağmur etkili olacak.

EN DÜŞÜK SICAKLIK 0 DERECE EN YÜKSEK SICAKLIK 9 DERECE

Meteoroloji yetkililerinin verdiği hava durumu bilgilerine göre, en düşük sıcaklık 0

derece ile soğuk bir sabaha uyanacağımız Ankara’da, en yüksek sıcaklık 9

dereceye kadar çıkacak. Özellikle kar yağışı beklenen ilçelerde sürücülere dikkatli

olmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.




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