Meteoroloji'nin uyarısına göre birçok ilde de kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de kuvvetli yağmur yağacak. Kar yağışı uyarısı da yapıldı. Kar yağacak iller belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının etkili olacağı tarihi de açıkladı. Ankara'da ne zaman kar yağacak?