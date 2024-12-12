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Meteorolojiden 12 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meteorolojiden 12 ile sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Halil Akkoç
07:3812/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bazı illerde kar yağışı bekleniyor.
Bazı illerde kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 12 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
ne göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

12 il için "sarı kodlu" uyarı

Meteorolojiden; Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'a sarı kodlu yapıldı.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
#Meteoroloji
#Hava durumu
#Ordu
#Zonguldak

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